Aunque el proyecto de prohibición está aprobado y vigente, la Intendencia aún no puede controlar porque falta reglamentar algunas cuestiones

Pirotecnia sonora

La Junta Departamental de Salto aprobó hace ya unas cuantas sesiones atrás, el proyecto que prohíbe la pirotecnia sonora. Sin embargo, prácticamente a diario se oyen estruendos proveniente de la pirotecnia que se utiliza en el entorno de espectáculos deportivos y otro tipo de eventos y celebraciones. ¿Por qué? Porque lo aprobado hasta el momento son generalidades, pero aún resta por reglamentarse ciertos puntos, como el nivel o potencia de sonido que se entienda perjudicial, y por ende se prohibirá, y el que no. Mientras tanto, las fiscalizaciones no se pueden realizar. De todas maneras, en la sesión de anoche se pondría el tema en discusión y, muy probablemente, este jueves ya quede aprobado el decreto en su totalidad.

LO QUE AÚN FALTA

REGLAMENTAR

EL PUEBLO dialogó en la jornada de ayer con el edil Pablo Alves Menoni, primer vicepresidente de la Junta y Presidente de la Comisión de Salud del legislativo. Así explicaba Alves la situación: «El proyecto se aprobó en general para ir generando concientización en la gente, nos falta agregarle dos articulados que se resuelven hoy (por ayer en la noche) en la Comisión de Legislación y Reglamento. Los articulados son hasta cuántos decibeles se pueden usar y hasta cuánto no. O sea, cuándo pasa a ser pirotecnia de estruendo muy sonora y cuándo pasa a ser algo que no moleste tanto a niños, animales, niños con dificultades, que vendrían a entrar en la categoría de los fuegos con luces, que es más difícil de vender porque son más caros y hacen menos ruido. Hoy nosotros ya escuchamos a todas las partes involucradas, los vendedores, los protectores de animales, niños autistas, generalmente las escuelas de niños con dificultades, y vamos a tratar de hacer un resumen de promedio de hasta qué decibeles vamos a habilitar.

El otro tema es la multa que se va a poner en caso, sobre todo, de decomiso cuando se esté vendiendo algo que no está permitido. Otro tema que se va a implementar es que los fuegos artificiales que estén permitidos vengan con un etiquetado como vienen algunos refrescos que dicen Exceso de azúcar, o algunas galletitas que dicen Exceso de sodio. Posiblemente este año se permita un poquito más y el año que viene ya se permita un poquito menos, que sea algo progresivo».

LOS CONTROLES

Quien se hará cargo de llevar adelante los controles pertinentes es la propia Intendencia, señaló Alves, y explicó que concretamente «es un área que se formó de contralor, como una especie de Policía Sanitaria, que quien está a cargo de eso es Clames (Alberto; ex Jefe del Cuerpo Inspectivo de Tránsito). Él nos dijo bien clarito, porque nos reunimos con ellos también, que apenas nosotros le pasemos el decreto con todo el articulado completo, va a salir a fiscalizar, y si tiene que llamar a la Policía lo va a hacer. Pero es según el mandato que le dé la Junta, y el control va a ser tanto en los (comercios) formales como en los vendedores informales».

ESTE JUEVES SE

APROBARÍA TODO

Finalmente, y pensando especialmente en las fiestas tradicionales que se aproximan, subrayó que «este jueves se va a volver a aprobar en el Plenario las modificaciones y nos quedarían estos últimos dos meses para trabajar fuerte en la concientización. O sea, si bien el proyecto está aprobado y vigente, la Intendencia todavía no puede controlar porque no está el articulado de hasta cuánto está prohibido y hasta cuánto no. Pero apenas eso quede pronto, ellos quedan habilitados y va a quedar un número de teléfono donde los vecinos podrán hacer denuncias. Aparte de eso, creemos que lo principal es controlar en los comercios y también lo que viene de contrabando, que es el peligro que nosotros vemos, que si controlamos mucho a los que están formalmente, empiecen a venir por contrabando».