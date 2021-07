«Aún aquel que a priori pueda estar a favor del contenido de la LUC, aún a ese ciudadano le pedimos su firma para habilitar el referéndum»

El intendente Andrés Lima se incorporó a la campaña en la recta final

El intendente Andrés Lima, acompañado de la presidenta del PIT CNT Romina Espinosa y por un representante de la militancia frenteamplista, brindaron una conferencia de prensa en la gélida mañana de ayer en el marco de la recta final de la campaña de recolección de firmas que buscan derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) a través del recurso de referéndum. A menos de dos semanas de vencer el plazo constitucional para presentar las firmas, se informó de la incorporación en la campaña del intendente salteño.



NO ES CONVENIENTE PARA EL PAÍS

Tras informarse de la incorporación del intendente Lima a la campaña de recolección de firmas, éste analizó los motivos para firmar y habilitar un referéndum. «La LUC -comenzó diciendo- contiene cerca de 500 artículos, lo que se está proponiendo es la derogación de 135 de esos artículos por distintas razones. Sin duda que el primer inconveniente es que la propia LUC tiene una extensión casi similar a la de un Presupuesto Nacional. Sin embargo, los tiempos que se manejaron para la discusión de esa ley fueron muy breves al establecerse que era de Urgente Consideración, y sin duda que eso va contra el tiempo de una discusión que amerita una ley con tantos contenidos. Además, se lo hizo en plena pandemia, cuando la población tenía como prioridad temas que pasaron por otro lado, no por la aprobación, menos por el contenido de esta ley».

«Esta ley limita muchos de los derechos que tienen los ciudadanos y porque, además, no da garantías de que esta ley tenga como objetivo la felicidad pública. Tampoco tenemos la seguridad de que traiga consigo una mejor calidad de vida para los uruguayos».

«Otro de los motivos que nos lleva a plantear la derogación de 135 artículos, es que desprotege a los inquilinos buenos pagadores, y que podrán ser desalojados en plazos muy breves. Contiene la precarización del sistema de adopción, porque permite la adopción de niños y adolescentes sin intervención de los equipos técnicos especializados del INAU. En ese sentido, creemos que se vulneran los derechos de la infancia».

«Hay artículos de la LUC que promueven la flexibilización laboral y la precarización de los puestos de trabajo en la educación pública. Una LUC que permite a los colonos del Instituto Nacional de Colonización que no se arraiguen en el predio que se les concede, es decir, autoriza al colono a no vivir en la parcela que le entrega el Instituto. Tampoco vemos en la LUC que haya propuestas para mejorar la competitividad».

«La LUC contiene disposiciones que reducen la participación del Estado como control de la economía nacional. Siempre hemos creído y estamos convencidos que el Estado uruguayo siempre ha tenido un rol fundamental en lo que son propuestas de desarrollo. De la misma manera, hay disposiciones de la LUC que debilitan el rol social de las empresas públicas y reducen el peso del Estado en las decisiones que toman».

«La LUC restringe además un derecho fundamental de los trabajadores como es el derecho a la huelga. Y seguramente que hay otras muchas razones que hoy se esgrimen para plantear la derogación de estos 135 artículos de la LUC».



RECONOCIMIENTO A LA MILITANCIA

«También quiero destacar y realizar un agradecimiento y reconocimiento a los miles de militantes sindicales, sociales y políticos que a lo largo de los últimos meses, en plena pandemia y tomando los cuidados y protocolos sanitarios, sin duda que han llevado adelante esta tarea. Corresponde hacer ese reconocimiento».



EN LA RECTA FINAL

«Decía que estamos en la recta final, a menos de 15 días de lo que va a ser la finalización de esta recolección de firmas, por tanto, debemos alentar a los militantes sociales, sindicales a continuar con esta tarea. Solicitar a todos los ciudadanos de este país que firmen para habilitar la discusión. Uruguay tiene una amplia tradición democrática, si uno mira a los últimos años de este país, en incontables oportunidades se han dado instancias de recolección de firmas, de referéndum, de plebiscito, y siempre la sociedad uruguaya ha habilitado estos mecanismos, ha habilitado la discusión, y creemos que Uruguay se merece esta discusión. No lo hemos podido hacer porque toda la atención pública ha estado centrado en la emergencia sanitaria con la pandemia».

«Aún aquel que no tiene toda la información, y que a priori puede estar a favor del contenido de la LUC, aún a ese ciudadano uruguayo y salteño le pedimos su firma para poder llegar a la cantidad que se necesita para habilitar el recurso de referéndum para que toda la sociedad pueda dar la discusión sobre estos 135 artículos que no son positivos para el Uruguay, por eso estamos convencidos que deben ser derogados, pero será el uruguayo el que habilitando el referéndum con sus firmas, defina esa discusión», concluyó.