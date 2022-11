Augusto Bonet Silveira analiza la situación que atraviesa el departamento de Salto y realiza el siguiente planteamiento

Políticas de frontera: Invitamos a firmar por el empleo

Decir que Salto está pasando por una emergencia en materia laboral no es novedad, incluso es posible que el eterno diagnóstico en el que vivimos pueda cansar a aquellos trabajadores y empresarios que están con el agua al cuello. Los múltiples análisis de la realidad, las comisiones de estudio, las horas de debate y la saliva gastada en discursos no hace otra cosa que dilatar las soluciones que son, cada vez con más fuerza, urgentes y necesarias. El pasado jueves en la Junta Departamental de Salto se propuso la creación de una comisión integrada por el Centro Comercial, el PIT-CNT, la UdelaR y demás instituciones. No estamos en contra de esta propuesta, pero entendemos que los tiempos exigen resolución inmediata, no espacios donde se discutan aquellas cosas que ya están más que discutidas en ámbitos políticos y académicos. Necesitamos acciones concretas que promuevan el empleo, le den un respiro a los comercios más afectados y atiendan la situación de los más golpeados.

La semana pasada tomé conocimiento de que un grupo de salteños está llevando adelante una juntada de firmas para enviarle una carta a Álvaro Delgado y Azucena Arbeleche para que se tomen medidas referidas a las Políticas de Fronteras. Me parece excelente la iniciativa, ya que implicaría que los ciudadanos tomen partido sobre una política pública necesaria para poder palear la situación en materia de empleo.

La propuesta concreta es la presentada por el Senador Botana, la que implica habilitar un sistema de micro importaciones para que las empresas de Salto puedan ingresar mercadería desde Argentina a un costo sensiblemente menor, contribuyendo a la generación de empleo y la baja del costo de vida de todos los salteños. Esta es una propuesta concreta que solo puede salir adelante con la voluntad del Poder Ejecutivo.

Tal vez el lector se preguntará por qué estoy haciendo estos cuestionamientos si Álvaro Delgado y Azucena Arbeleche pertenecen a mi Partido Político. La respuesta es simple: la situación crítica amerita que dejemos de lado los colores políticos y nos encolumnemos detrás de la búsqueda de una solución. Tal vez por desconocimiento, tal vez por la (siempre presente) ignorancia de la realidad de las regiones del interior por parte de los montevideanos, o tal vez por inseguridad sobre los resultados. La realidad indica que hace meses que estas propuestas están en un cajón en Montevideo, y como ciudadanos debemos reclamar lo mejor para los nuestros, incluso cuando esto implique cuestionar el accionar de compañeros de nuestro Partido.

Invito a todos los ciudadanos de Salto a firmar por el empleo, a poner la firma para que esta Ley de Micro Importaciones salga adelante. La situación es crítica y corremos riesgo de que en poco tiempo se comiencen a degradar los servicios y la formalidad, llevando a nuestra ciudad a ser una ciudad empobrecida y sin futuro.

¡Debemos unir fuerzas y reclamar en todos los ámbitos! ¡Debemos sacar a Salto adelante!