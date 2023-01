En el fútbol profesional uruguayo de primera división hubo varios cambios en

los cuerpos técnicos de cara a la temporada 2023, repasemos los técnicos que

tiene cada club:

BOSTON RIVER: Daniel Farías. Hace un año Ignacio Ithurralde

El director técnico venezolano fue anunciado en el cargo hace un mes y medio,

luego de confirmarse la salida de Ignacio Ithurralde. El Nacho, de gran

campaña en 2022, había asumido en junio de 2021, por lo que completó toda la

temporada.

CERRO: Danielo Núñez. Hace un año Walter Pandiani

El exentrenador de Cerro Largo asumió al frente del equipo villero el 8 de

setiembre con la difícil misión de lograr el ascenso y cumplió. Fue el tercer

director técnico de la temporada. Antes estuvo Walter Pandiani, desde julio de

2021 a julio de 2022, y Edgardo Adinolfi, quien sustituyó al Rifle y se fue dos

meses después para ser asistente del argentino Fabián Bustos en Ecuador.

CERRO LARGO: Eduardo Espinel. Hace un año Danielo Núñez

Los arachanes empezaron 2022 con Danielo Núñez, quien estaba en el club

desde comienzos de 2018 y se despidió el 22 de abril con derrota ante

Nacional. En su lugar llegó el argentino Héctor Bracamonte, cesado el 29 de

agosto. Al otro día asumió Mario Saralegui, que salvó al equipo del descenso

pero no seguirá. El 10 de noviembre se acordó la llegada de Espinel.

MONTEVIDEO CITY TORQUE: Ignacio Ithurralde. Hace un año Román Cuello

Cuello llegó en julio de 2021 y fue ratificado para 2022, pero a fines de abril lo

cesaron tras 10 partidos y en su lugar llegó Sebastián Eguren, quien renunció

cinco meses después. El argentino Lucas Nardi cerró el año al frente del

plantel, pero tampoco seguirá. El 22 de noviembre fue designado Ignacio

Ithurralde.

DANUBIO: Esteban Conde. Hace un año Jorge Fossati

Fossati volvió al elenco franjeado en agosto de 2021 y lideró la campaña del

ascenso. En 2022 estabilizó al equipo en Primera División y lo clasificó a la

Copa Sudamericana, pero de común acuerdo con la directiva resolvió no

continuar en 2023. Su lugar lo ocupará el debutante Esteban Conde, arquero

del equipo de la Curva de Maroñas en sus 37 partidos oficiales de 2022.

DEFENSOR SPORTING: Marcelo Méndez. Hace un año Héctor Rodríguez

Los violetas ascendieron en 2021 bajo la conducción de Héctor ‘Samantha’

Rodríguez, quien fue confirmado para iniciar 2022 pero duró apenas cuatro

partidos. Gerardo Miranda dirigió el quinto como interino y a partir del sexto

está Marcelo Méndez, que fue ratificado para 2023.

DEPORTIVO MALDONADO: Fabián Coito. Hace un año Francisco Palladino

Los fernandinos iniciaron la temporada 2022 con la conducción de Francisco

Palladino, quien estaba en el cargo desde febrero de 2019 y logró una histórica

clasificación a la Copa Libertadores. El entrenador emigró hacia Santiago

Wanderers de Chile y su lugar lo ocupa, desde el 19 de noviembre, Fabián

Coito.

FÉNIX: Damián Santín. Hace un año Ignacio Pallas

Ignacio Pallas asumió a mediados de 2021 y fue ratificado para 2022,

completando la temporada y salvando al equipo del descenso, pero sin poder

clasificar a una copa internacional. No seguirá en 2023 y lo sustituirá Damián

Santín, que viene de lograr el ascenso al frente de Racing.

LA LUZ: Julio Fuentes, igual que hace un año

Fuentes y La Luz lograron de la mano el ascenso perfecto desde la Primera

División Amateur a la Primera División Profesional, pasando por la Segunda

División Profesional y llegando a la final de la Copa AUF Uruguay. Tras subir

de la “C” a la “B” primero y de la “B” a la “A”, Fuentes se mantuvo y se

mantendrá en el cargo para 2023.

LIVERPOOL: Jorge Bava, igual que hace un año

Bava asumió al frente del plantel negriazul en junio de 2021, cuando él era

arquero suplente y el entrenador era Marcelo Méndez, que partió hacia México.

Completó 2021, protagonizó un gran 2022 ganando el Apertura y clasificando a

la fase de grupos de la Copa Libertadores, y seguirá en 2023.

NACIONAL: Ricardo Zielinski. Hace un año Pablo Repetto

Pablo Repetto inició su ciclo al frente del Bolso en enero de 2022 tras ser

elegido en los últimos días de 2021. Fue campeón uruguayo y su continuidad

nunca estuvo en duda, pero optó por no renovar su vínculo al cabo de la

temporada. El 17 de noviembre fue designado el argentino Ricardo Zielinski.

PEÑAROL: Alfredo Arias. Hace un año Mauricio Larriera

Mauricio Larriera inició 2022 con crédito a pleno después de haber

protagonizado un gran 2021, pero el 1º de agosto renunció y al día siguiente

fue designado en su lugar Leonardo Ramos, quien completó el Torneo

Clausura al frente del equipo pero no seguirá. El 9 de diciembre empezó a

trabajar en Los Aromos Alfredo Arias.

PLAZA COLONIA: Alejandro Apud. Hace un año Eduardo Espinel

El equipo patablanca inició 2022 con Eduardo Espinel al mando, luego de

haber sido artífice de la gran campaña de 2021, pero a mediados de agosto fue

cesado y el 23 de ese mes asumió Alejandro Cappuccio, quien completó el

Clausura y luego optó por no renovar el vínculo para 2023. El 3 de diciembre

fue designado Apud.

RACING: Gustavo Fermani. Hace un año Damián Santín

El equipo de Sayago logró el ascenso de la mano de Damián Santín, quien ya

estaba en 2021, pero no seguirá en 2023 y recaló en Fénix. Su cargo lo ocupa

Gustavo Fermani, argentino que llegó al club de la mano de la SAD en 2021

para ser coordinador general de formativas.

RIVER PLATE: Gustavo Díaz, como hace un año

Gustavo Díaz es el entrenador de Primera División que lleva más tiempo en su

cargo. El Chavo, formado como futbolista en River Plate, dirige al plantel

principal desde abril de 2021, cuando se fue Jorge Fossati. Lo ratificaron para

2022 y ahora nuevamente para 2023. Las dos veces clasificó a la Copa

Sudamericana.

WANDERERS: Sergio Blanco. Hace un año Daniel Carreño

Carreño había retornado al club en octubre de 2020 y renunció casi dos años

después, el 28 de setiembre de 2022. Sergio Blanco fue designado como

interino y gracias al buen cierre de temporada se ganó la confianza para

quedarse con el cargo de cara a 2023.