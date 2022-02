Ayer en el Juzgado de Paz se realizó una audiencia de conciliación por una presunta estafa a varias familias salteñas.

La misma se trató de un juego piramidal que estaría arreglado entre algunas partes, por lo que era imposible que las personas que se sienten afectadas, llegaran a ganar.

El Dr. Pablo Perna en representación de sus clientes , manifestó que los mismos sienten que han sido estafados en este juego piramidal, se inició la solicitud de audiencia de conciliación y se va a presentar la denuncia penal por presunto delito de estafa y asociación ilicita para delinquir. La audiencia se prorrogó ya que los denunciados presentaron constancia que no podían concurrir ya que tienen Covid



¿ De que se tratan los juegos piramidales?

Hay muchos tipos de estafas piramidales, y varía el

número de personas implicadas. Considere los

números. Si una persona reclutó a seis “inversionistas”, cada uno de los cuales, a su vez, tuvo que reclutar a otras seis, llevados a través de nueve progresiones, ¡se requerirá a más de 10 millones de personas!

La compañía o un individuo está en la cima. Cuando el suministro de gente se acaba, se derrumba la pirámide, y la mayoría de la gente en la parte inferior de la pirámide pierde su dinero.

Según la bbc.com la estafa piramidal es uno de los engaños más conocidos y, sin embargo, muchos siguen cayendo.

No tiene misterio: consiste en ofrecer altos retornos en poco tiempo, utilizar parte del dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos y dar apariencia de que el negocio funciona. Y, por supuesto, quedarse con el resto.

El sistema marcha hasta el momento en que dejan de entrar nuevas víctimas. Entonces, todo se desploma porque nunca hubo de fondo un verdadero mecanismo de generación de beneficios.

Este fraude también recibe el nombre de esquema Ponzi por el inmigrante italiano que a principios del siglo XX se hizo millonario en Estados Unidos aplicándolo.

En América Latina, cada cierto tiempo aparecen en las noticias víctimas que perdieron su dinero en estafas de este tipo.

Al principio, al estafador le es muy fácil cumplir sus promesas… hasta que deja de recibir nuevas víctimas.

Si ya sabemos cómo funcionan estas trampas, ¿por qué seguimos cayendo?

Jesús Palau, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de la escuela de negocios ESADE, identificó para BBC Mundo algunos signos que deben, por lo menos, despertar nuestras sospechas de poder estar ante una estafa piramidal.

Rentabilidad segura

Palau explica que dentro de este sistema es muy fácil cumplir con el pago de intereses al principio porque ese 8% o 10% que desembolsan no procede de ninguna ganancia sino del 100% de lo que el inversor ha inyectado.

«Y hasta que alguien te pida que le devuelvas todo, pasa mucho tiempo», añade.

Por eso, ver que la empresa está cumpliendo con su promesa de pagar intereses altos a otros usuarios o a nosotros mismos no debe ser una garantía de que uno no va a ser estafado.

Reclutar

Si en algún momento surge la palabra «reclutar» o algún sinónimo, uno debe ponerse alerta.

«Necesitan que haya gente que entre constantemente en el juego para que este dure», afirma el profesor.

Una pirámide de pájaros.

La pirámide necesita que entren nuevos inversores constantemente para funcionar.

No dejarse deslumbrar

La charla puede hacerse en un hotel caro, el director de la empresa puede ser millonario y la compañía puede aparecer en los medios de comunicación apoyada por gente famosa. Ninguna de estas cosas debe hacernos bajar la guardia. «Tú te montas una fiesta en un palacio y eso inspira seriedad…

Que en la reunión aparezcan personas con testimonios de que hicieron dinero con esa empresa no debe inspirarnos confianza.

Como explica Palau, muchos inversores antiguos se prestan para estas cosas. A veces, para intentar recuperar parte de lo perdido. La gente tiene una tendencia, un poco nefasta, a identificar a los que tienen dinero como gente exitosa. Si bien el esquema Ponzi es ilegal en muchos países, no es hasta su desplome que aparecen las denuncias e investigaciones y normalmente es el demandante el que tiene que probar que se trata de una estafa piramidal.

Por eso hay empresas que operan así durante años. Bernie Madoff, uno de los casos más famosos, consiguió mantener su fraude durante décadas e incluso logró que entidades financieras cayeran en la

trampa.