Atahualpa Mendoza, Progreso, un iluminador de tiempos «No da la imaginación como para suponer cómo será ese momento»

El jueves a la noche, fue noche de luces encendidas. Y no fue para menos, teniendo en cuenta que la red luminosa pasó a comprobar su existencia.

Por eso es que al paso de los minutos siguientes, el presidente de Progreso, Néstor Costa, contempló el fin de potenciar las imágenes para consumo de todos quienes tienen relación con el fútbol.

La cancha de Sportivo Progreso….pasó a tener luz artificial no es un tema menor.

A su vez el delegado del club en la Liga Salteña de Fútbol, ATAHUALPA MENDOZA (el «Ata», a secas), no parece sentirse cómodo frente a quienes califican de «cancha», cuando en verdad «se trata de un complejo.

Un complejo que es parte del orgullo colectivo en este club de los afectos».

En la mañana de ayer, el dirigente fue puntual ante los cronistas de EL PUEBLO, en ese reenvío de fotos cuando aquel terreno casi baldío era lo que era, y esta realidad que ahora produce un estallido de alegría bien entendido, porque después de todo es el objetivo alcanzado.

En el caso del delegado, es el sentimiento que aflora y palabras que van fluyendo, para ser síntesis del más elocuente amor por el club.

Porque esa es la cuestión.

«Mil peleas que incluso han generado distanciamientos.

Mil dolores de cabeza y de espalda, cuando se mira pa’atrás y entonces hay que buscar reconciliar muchas relaciones.

No da la imaginación pa’ suponer cómo será el momento en que nazca el estadio y seamos campeones salteños.

Qué lo parió!»

Ese es el ATA de Progreso. Ese es el dirigente. Ese es el hincha.

Escrito en esos términos. Mientras la foto, que adjuntamos del protagonista tiene algunos años, es cierto, pero es de un reflejo vital para que quede en claro la dimensión de quién él, como tantos, abrazan sin más giros, la causa eterna con una banda en el pecho.

No dejará de ser posible que en el futuro se contemple la ejecución de nuevas etapas, una de ellas relativa a la tribuna, más otros sectores específicos.

Es por eso que el delegado asocia con Progreso, el fin de «ese complejo de los sueños que no dejan de vivir», mientras tanto él como otros directivos, no han dejado en estas horas de evocar a referentes de la historia «y que ya no están entre nosotros. Para ellos, también este logro. Porque de repente, también lo soñaron»

Y cuando se habla de Progreso resonará la cuenta pendiente, acaso desde el inconsciente de cada uno, «porque el no haber podido ser hasta ahora Campeón Salteño, también habita ahí».

Por eso el apunte de Atahualpa Mendoza, se incrusta generoso en el corazón de cada hincha adherido a la causa….

«No da la imaginación pa’ suponer cómo será el momento en que nazca el estadio y seamos campeones salteños»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-