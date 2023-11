Astori: la nobleza en el ejercicio de la política

Política, economía y en particular la docencia reúnen parte importante de lo que fue la vida del compañero Danilo Astori.

¿Cuál fue el aporte de las corrientes cristianas a la fundación del Frente Amplio? ¿Está suficientemente calibrada la importancia que tuvieron? “Diría que los primeros apor-tes están muy representados en el Partido Demócrata Cristiano y en la figura de Juan Pablo Terra. El aporte que hicieron a la conformación del Frente tiene que ver, en alguna medida, con la respuesta anterior: un punto de vista, una mirada desde la cual reflexionar para ampliar el espectro de la transformación de la sociedad. ¿Por qué nace el Frente Amplio? Nace porque, primero, aquí había izquierda clásica, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, desde principios del siglo XX, pero también nace porque hay una mirada cristiana que aporta a la acumulación. Se gestó una mirada desde otro ángulo, incluso espiritualmente hablando, con lo cual se intentaba acu-mular y, por lo tanto, generar mayor poder de llegada a la sociedad y al mismo tiempo mayores réditos políticos y electorales que los que podía tener la izquierda desacumulada. Hay un conjunto de principios y valores básicos que se comparten entre todos esos grupos y también con los independientes que se sumaron a la izquierda clásica y al Partido Demócrata Cristiano, y en esa suma se van aportando nuevas mi-radas sobre la humanidad y nuevos puntos de vista para reflexionar desde ciertas perspectivas que con el enfoque clásico no eran posibles. La mirada de la fe cristiana y la reflexión cristiana agregan aspectos que son fundamentales para que el pueblo uruguayo también supiera que había varios orígenes para llegar a esa propuesta de acumulación que se llamó Frente Amplio. Entonces aporta eso, aporta miradas diferentes, aporta la fe cristiana, aporta la esperanza cristiana y al mismo tiempo revela que es posible trabajar juntos. Una de las cosas que demuestra el Fren

te Amplio es que esto es posible, que no hay una antinomia, no hay una oposición insalvable entre lo que podría ser visto como material des-de el punto de vista de la izquierda clásica hasta lo que puede ser visto como espiritual en el caso del cristianismo. Todo eso aporta: amplitud, acumulación, mirada con una diversidad mayor a la anterior”. Astori con La Diaria en su edición Reportajes. 2021.

Danilo Astori; «ferviente partidario del diálogo y la convivencia democrática, así como ene-migo de todo tipo de violencia venga de donde venga». Este fue el agregado que sumó al final de un extenso interroga-torio que termina en su destitución cuando la Universidad es intervenida por la dictadura cívico militar y lo encuentra siendo el decano de su facultad de Ciencias Económicas. Danilo Astori al frente de la conducción de la política económica fue una constante fundamental durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio. Se pusieron en práctica no menos de once reformas de fondo de tipo estructural que significa-ron una estrategia de largo plazo. Los cambios en el sistema financiero para su fortalecimiento. La reforma tributaria y la cancelación de la deuda externa fueron algunos de los hitos del primer gobierno progresista. El orden en materia macroeconómica como mar-ca de identidad del astorismo, pero no solamente como una consigna abstracta alejada de la gente, todo lo contrario, orientada al bien común y en particular a los más vulnerables.

“Lo que la izquierda trajo como novedad al país desde el punto de vista histórico, ha sido demostrar que las transformaciones sociales pueden ser la condición de la política económica y no al revés”. Astori en TV Ciudad. 2014

Danilo Astori: el que llamaba a priorizar el interés nacional por encima de eventuales ventajas partidarias sectoriales y personales como otra seña de identidad. Astori ha sido una figura clave en la vida política de nuestro país y en la vida de nuestro Frente Amplio, hasta sus últimos días intentó articular la diversidad con la unidad de la fuerza política. Decía estar orgulloso de haber sido el impulsor de la modernización ideológica del FA. Como buen seregnista; Danilo era un enamorado de la mañana siguiente.

¿Cómo te gustaría ser recordado ?

“Como alguien que trató siempre de anteponer el interés del país al partidario y el partidario al sectorial y el sectorial al personal, esa ha sido la escala de valores, desde el punto de vista político, que traté de cultivar siempre, no sé si lo he logrado siempre. Pero traté siempre de pensar, en toda decisión política, en el Uruguay”. Astori en Fuerte y Claro. 2021. Por sus contribuciones invalorables, por su nobleza en el ejercicio de la política, por hacer posible un futuro con más oportunidades para todos y todas . Por su compromiso con el Uruguay. Al docente, al economista, al político, al compañero:

¡GRACIAS!