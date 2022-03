ASSE inició investigación administrativa por paciente de 8 años fallecida en Rivera

El Presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, informó este jueves 3 de marzo en el Hospital de Rivera, que está en curso una investigación administrativa por el fallecimiento el pasado 1° de marzo de una paciente de 8 años de edad, proveniente de la localidad de Vichadero, con diagnóstico de tumor en mediastino, al sufrir un paro cardiorespirarorio mientras aguardaba para ser trasladada al Hospital Pereira Rossell en Montevideo.



En primera instancia, Cipriani extendió sus condolencias a la familia y expresó que para los equipos de salud estos hechos también causan mucho dolor.

El jerarca indicó que en el departamento de Rivera, existe un problema estructural con los traslados pediátricos. Explicó que no se trata de las ambulancias y equipamiento, que eso se financia, sino con la radicación de los recursos humanos necesarios en territorio, y que es en eso donde se encuentra el cuello de botella a solucionar.

Hasta el momento, estos traslados se vienen realizando con aviones de la Fuerza Aérea que parten de Montevideo y con todo el equipo de profesionales necesarios para el traslado. Lamentablemente, en este caso, el avión tuvo una falla y debió volver a la capital.

Cipriani sostuvo que de todas las coordinaciones grabadas a las que accedió, el SAME 105 buscó todas las opciones posibles para el traslado terrestre, incluso a nivel privado dado la premura de la situación. Respondió el equipo del Hospital Regional de Salto, que cuenta con CTI Pediátrico y 11 profesionales especializados en medicina especializada y equipo multidisciplinario, pero lamentablemente el traslado no llegó a efectuarse, dado que la niña falleció con antelación.

La ambulancia pediátrica de Salto era la que iba a trasladar con sus profesionales y equipamiento a la paciente hasta el Centro Hospitalario Pereira Rossell, dado que su patología, tumor en mediastino, era grave.

El Presidente de ASSE valoró al equipo profesional de Rivera, que afirmó actuó en forma rápida y correcta.

Más allá de esto, la investigación administrativa está en curso.

En cuanto a la resolución definitiva del tema de traslados pediátricos en Rivera, dijo que no es fácil, pero que se transitarán los caminos que sean necesarios, ya que no es solamente una problemática de ASSE, sino también del sector privado del departamento.