Aspiran a que el intendente incorpore en Rendición de Cuentas un mensaje presupuestal de modificación que contemple el funcionamiento de Banda y Orquesta Municipal

Un día de no hace mucho tiempo, instrumentos, atriles, carpetas con canciones, quedaron arrumbadas en un rincón, de aquella sala pequeñas con vivencias, sonidos y voces de muchos años. Un día de pocas y dolientes palabras, se escuchó; «la banda no sigue, no hay presupuesto para ella». Un importante mojón de la cultura salteña era llamada a silencio y la decisión no tenía vuelta, por lo menos hasta un próximo Presupuesto Quinquenal o esa lucecita que puede brillar si en la próxima Rendición de Cuentas se incluye alguna modificación presupuesta que permita nuevamente funcionar a la Banda Municipal. Dicen que «Etimológicamente, la denominación banda de música significa un conjunto musical formado por instrumentos aerófonos, idiófonos y membranófonos. Ahora bien, este término ha sido aplicado con anterioridad a distintos tipos de agrupaciones musicales tanto de viento como de cuerda y percusión. Aunque el uso de los instrumentos de viento se remonta a los tiempos más remotos del Antiguo Testamento, las primeras manifestaciones que tenemos sobre las agrupaciones de música de viento fue bajo el mandato de Servio Tulio (578-534 A.C.), donde fueron instauradas en Roma las primeras bandas militares. Su principal finalidad era conseguir el acompasamiento de la marcha y dar señales».

COMISIÓN PRO BANDA MUNICIPAL, Y ESA FE DE VOLVER A VERLA ACTUAR

Como lo adelantábamos la semana pasada, el día jueves a la tarde, en sala del Consejo Directivo de la sede Salto de la UdelaR, la Comisión Pro Banda Municipal realizó una rueda de prensa para informar sobre las gestiones que se vienen cumpliendo para recuperar la Banda Municipal de Salto. Por Comisión Pro Banda Municipal de Salto participaron en forma presencial: Carmen Pereira, Walter Sánchez, Juan José Díaz, y por zoom desde París, Federico Palacios y Narciso Omar Espinosa.El colega Juan José Díaz realizó una breve introducción. «El nuestro es un grupo bastante heterogéneo que se formó a través de las redes sociales, por una preocupación, primero, y después por una ocupación por este tema de que nos hemos quedado sin la Banda Municipal. Consideremos que la Banda Municipal es un verdadero icono de nuestra cultura, una joyita del patrimonio departamental, y lamentablemente lo hemos perdido.

Se han hecho algunas gestiones con las autoridades buscando una solución y tratando de aportar alguna solución.» Dijo Díaz que hay mucha preocupación por la situación en que se encuentra la Banda. Dijo que no han tenido suerte de poder hablar con el intendente Lima para conversar y buscar soluciones y tratando de aportar, hacer alguna gestión. Nos ha recibido la presidente de la Junta Departamental, repito, no hemos podido hablar con el intendente solicitarle que estudie con su equipo la posibilidad de incorporar en la próxima Rendición de Cuenta establezca un mensaje presupuestal de modificación. Para recuperar primero la Dirección de Cultura que no existe más y después recuperar la Banda.

ORIGEN DE LA BANDA MUNICIPAL

Federico Palacio, dese París, vía zoom, hizo un breve raconto histórico por power point «la Banda de Salto fue creada en 1875, pero era una institución privada, a cargo de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, y a través del grupo humorístico Siamo Diversi. Luego de un recorrido de un par de décadas, en 1926 pasa a ser subvencionada por comercios de la ciudad y por el Municipio de Salto. En 1930 es subvencionada únicamente por el Municipio y en 1935 pasa a depender únicamente de la Intendencia. Y es a partir de 1964 que el Consejo Municipal, bajo la Presidencia del Arq. Armando I. Barbieri crea una partida independiente para la Banda, y sus músicos fueron contratados en forma permanente, como funcionarios municipales, con todos los derechos que les asiste a los mismo, ahí nace la hoy denominada «Banda Municipal».

CON LOS OJOS EN LA HISTORIA

«La Banda Municipal de Salto, vio pasar acontecimientos históricos relevantes a nivel nacional e internacional, tales como el nacimiento del Teatro Larrañaga (1882), la Guerra Grande (1897), 1ra y 2da Guerra Mundial, las dos dictaduras de Uruguay (1933 y 1973), y por supuesto, el regreso a la democracia en 1985, vio nacer también al SODRE y su orquesta, y a la Filarmónica de Montevideo… sin citar a todos los cambios socio-políticos y culturales que el territorio nacional supo vivir desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI )

Y llegamos al año 2019 donde la Banda Municipal cuando se votó el último Presupuesto Quinquenal, y no se incluye en el mismo a la Banda con presupuesto propio «La Banda Municipal de Salto ha sido uno de los ingredientes fundamentales en la creación de nuestra identidad cultural y social, parte de lo que ha hecho de nuestra nación lo que es hoy.», dijo Palacio, y agregó que Salto es el único departamento en el país que no cuenta con una Banda Municipal», sostuvo Palacios, finalmente: «A NUESTRO entender, la Banda Municipal de Salto, no puede desaparecer. Es un símbolo municipal y nacional, un pilar histórico, cultural y social. La ignorancia, incapacidad y/o brutalidad de una autoridad, no debería ser excusa lo suficientemente fuerte para hacer desaparecer un símbolo de ese porte».

CUANDO SACAN DE UN PLUMAZO LA BANDA, SACAN UNA PROPIEDAD CULTURAL

Carmen Pereira, por su parte señaló que la Comisión Pro Banda es un grupo de ciudadanos, que no responden a ningún interés político ni de otra índole, que desean simplemente, como ciudadanos, en favor de la cultura, volver a ver en actividad a la Banda Municipal. Señaló que no han podido avanzar en reunirse con el intendente como es el deseo desde el primer día buscando encontrar soluciones. «Un día dijimos vamos hacer algo. Porque como siempre digo, nos quejamos, nos quejamos, echamos la culpa a un lado y a otro. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos, a agruparnos, y en este caso, a reclamar algo que es nuestro. La Banda municipal al igual que otras tantas instituciones que forman parte de nuestro acervo cultural, de lo que nosotros heredamos y vamos a dejar para futuras generaciones». Carmen Pereira señaló con claridad que: «Saber que cuando sacamos la banda estamos sacando de un plumazo y de esta forma estamos quitando una propiedad cultural que nos pertenece a todo. Y que la ausencia cultural en una sociedad trae el caos»

A ESTA COMISION NO SE LE HA ENTENDIDO EL PROPOSITO

También Walter Sánchez, músico, y hombre de la cultura, funcionario de la Udelar, expresó que «Creo que a esta Comisión no se la ha entendido lo que pretendemos. Esto desde un principio, porque si no ya hubiéramos sido recibido por las autoridades. Nosotros no somos un grupo pequeño de diez o veinte personas, acá se han recogido más de mil doscientas firmas de salteños que están en todas partes del mundo. Aquí esta la firma de la Directora de esta Casa de Estudio, de este Cenur, Graciela Carreño. No nos entendieron lo que quisimos decir, me parece. Por supuesto que no nos vamos a meter en la interna de la Intendencia, no lo vamos hacer. Pero si me parece que Salto uno de los departamentos más importantes del país no tenga un Presupuesto para una Dirección de Cultura, que la banda tenga un presupuesto».