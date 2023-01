Asignaturas pendientes para nuestro Salto.

Al comenzar el año o en el transcurso del mismo, se proyecta nuevos desafíos o se continúan con planes ya establecidos, pero parece ser que inexorablemente, hay un balance de lo actuado, de lo cumplido y también de aquello que se planificó y no se llegó a cumplir por diversas causas.

Desde DIARIO EL PUEBLO, elegimos cinco temas, para conversar con los idóneos en cada uno de ellos, a fin de saber cuáles son las asignaturas pendientes para este 2023.

*Carlos Ayuto, Jefe de Policía de Salto. Hubo un leve repunte en delitos contra la propiedad, “si bien no son cifras alarmantes, no queremos que aumenten”

EL PUEBLO dialogó con el Comisario General ® Carlos Ayuto, Jefe de Policía de Salto sobre los temas que han quedado pendiente del año que terminó y el trabajo que se ha planificado para este 2023.

– ¿Cuáles son los temas que considera quedaron pendientes del 2022 en materia de seguridad?

– En el correr del año que pasó se trabajó mucho en materia de seguridad, igualmente hubo un leve repunte en cuanto a los delitos que si bien no fue significativo, pretendemos que eso no suceda. O sea, primero queremos que la gente se sienta segura, tranquila y evitar básicamente lo que es la rapiña, que es el delito violento y el que más afecta. Pero si bien no fue tan importante, tuvimos un aumento de un 11% con respecto a nuestro período del año pasado. Eso significó, al cierre en diciembre, a 13 rapiñas más que el año anterior. Es decir, una rapiña por mes más que el año pasado. Si bien no son cifras alarmantes, no queremos que aumenten. Tenemos una importante baja con respecto a lo que es la pre pandemia y pos pandemia, ahí estamos en un número que es una baja del 68% en rapiña. Estamos en casi un 40% de hurtos por debajo y un 50% en abigeato, comparado con los períodos en que no hubo pandemia. Así que la materia pendiente es trabajar para volver a bajar la cifra en este año.

– La situación socio-económica y laboral del departamento, ¿ha incidido en este incremento del delito?

– Si bien Salto ha sido en su momento el departamento que tuvo el más alto índice de desocupación, creemos que no ha incidido. ¿En qué nos basamos? En que la desocupación es grande, pero el número de rapiña no es importante en comparación con otros lugares. En hurtos también hubo un leve repunte, pero para la cantidad de desocupados que hay en Salto, no incide, porque si no, hubiésemos tenido un desborde. O sea que la gente que está desocupada no ha delinquido, no puede tomarse eso como una referencia.

– Hay homicidios no resueltos en Salto, ¿cómo está ese tema?

– Se heredaron y se está trabajando. En mi caso hablamos de dos períodos bastantes separados en el tiempo, y no recuerdo si se lograron esclarecer todos los homicidios, pero si una cantidad importante. Incluso, nos están quedando pendientes dos homicidios por aclarar que fueron perpetrados el año pasado, pero estamos en eso. La verdad es que no hay muchos homicidios, por suerte, y hasta el tercer o cuarto homicidio que habíamos tenido en el año, estaban todos aclarados. Ahora tenemos un par de ellos que estamos a la espera de alguna pericia técnica con Policía Científica en Montevideo, así que estamos un poco pendientes de eso para aclararlos, pero también se ha trabajado en homicidios de los períodos anteriores.

– ¿Como en el caso de Nazarena Porto? En diciembre se cumplieron 5 años de su muerte.

– En ese caso Fiscalía había dispuesto una serie de pericias y actuaciones cuyos informes no los tenemos, o sea, van directamente a Fiscalía porque son pericias que se había pedido al Instituto Técnico Forense, esa parte depende del Poder Judicial y lo remite directamente a Fiscalía. A nivel policial estamos a lo que la Fiscalía disponga. Es decir que si de esas pericias surge alguna situación diferente, entonces ahí Fiscalía inmediatamente nos remite y se trabaja sobre esas cosas.

– ¿Caso Charly Ferreira?

– Y ese también, es uno de esos casos que es anterior a mí y donde la Justicia ha trabajado muchísimo haciendo un montón de diligencias, y siempre que surge algún temita, se trabaja en eso. Pero es un tema que lleva ya muchos años.

– ¿Qué nos depara el 2023 en materia de seguridad?

– En la proyección que hicimos en el plan para 2023 está el aumento de patrullajes, recuperar la parte de la logística, principalmente de la flota de esos vehículos que tenemos del período anterior y que están bastantes desgastados. Tenemos planteado un aumento de las cámaras de seguridad a través de un nuevo proyecto para el aumento de la videovigilancia en la ciudad, pero todo eso dependerá de recursos económicos que nos pueda proporcionar el Ministerio. Además, estamos a la espera de los recursos por parte del Ministerio, porque queremos la obra de la Segunda nueva, que estamos en una casa alquilada y esa comisaría tiene que ser construida a nuevo. Después estamos trabajando en la Quinta, estamos recuperando la Colonia Osimani también para funcionar como Destacamento. Planteamos la reforma de las Seccionales Séptima y Octava, que son Constitución y Belén, y próximamente vamos a arrancar para volver a habilitar como Comisaría la 16° de Laureles, que también tenemos que hacerle una reforma. Y de la tanda que está por salir de la Escuela, que son unos 96 policías, quizás ya podamos destinar gente para habilitarla como Seccional nuevamente. Estos son los proyectos que tenemos para este año si bien dependerá de los recursos económicos que pueda destinar el Ministerio.

*Pedido de rebaja en tarifas de UTE para el norte del país en verano. “Lo que estamos esperando es que el Directorio de UTE resuelva”, explicó la Esc. Luisa Bernasconi

Fue en enero del año pasado, que un grupo de salteños inició una movida tendiente a juntar una buena cantidad de firmas, en apoyo a exigirle a UTE que analice la posibilidad de rebajar sus tarifas a los departamentos del norte durante los meses de veranos. Gustavo “Varilla” San Andrea, fue el impulsor de la idea de redactar una carta dirigida a UTE y tras ella recolectar firmas de la población.

En aquel momento, San Andrea decía a este diario: “El tema de las tarifas de UTE en Salto surge hace ya varios años, sobre todo en verano, cuando los calores son intensos. A mayor consumo de aires acondicionados mayores costos. Al ver que todos se quejan, le dije a la Escribana Luisa Bernasconi si no se animaba a redactar una carta, con ciertos puntos, y me dijo que sí. La leímos, cambiamos algunas cositas y salimos a la cancha, a juntar firmas”.

Ahora, al redactar este informe de hoy, EL PUEBLO fue tras la palabra de Luisa Bernasconi quien comenzó explicando que “el 28 de setiembre del año pasado fui a la UTE, a la mesa del Directorio, para hablar con la Presidenta del Directorio de UTE. Me atendió la secretaria de asuntos sociales de la Presidencia de UTE; esa persona recibió todas las firmas que le llevé, que eran alrededor de 6.000…”

Vale acotar a lo dicho por Luisa Bernasconi, que según pudo saber EL PUEBLO, se habrían juntado unas 10.000 firmas aproximadamente, pero muchas de las personas que se encargaron de juntar esas firmas, luego no las llevaron donde debían hacerlo y lamentablemente se perdieron. Esto pudo haber ocurrido, al decir de la profesional entrevistada, “quizás porque hubo mucho espacio de tiempo sin actividad, yo estuve un poco alejada por asuntos personales y así la gente fue extraviando firmas, no sé qué pensó, algunos creyeron que había quedado sin efecto y las tiraron…Eso fue horrible, fue un golpe tremendo para nosotros, que íbamos juntando firmas en la medida que todavía estábamos en camino, pero bueno, el asunto es que pasó eso”.

NO QUEDA OTRA OPCIÓN QUE IR PERSONALMENTE

Por otra parte narró Bernasconi: “tengo la filmación y fotos del momento en que se entregaron las firmas, incluso lo pasó en televisión Sergio Hornos…. Y quedaron en que eso iba a ser estudiado por el Directorio; lo cierto es que ahora no hay ninguna noticia. Yo quiero comunicarme con el Directorio de UTE, quiero comunicarme con la secretaria de asuntos sociales, pero en el teléfono que llamo, que es uno de esos que tienen cuatro números, te tienen horas y horas y no te atiende nadie, nadie, nadie…

Así que mi idea es que ahora cuando yo vaya a Montevideo y cuente con un tiempito, pienso que será ahora en febrero, es ir a hablar personalmente, porque uno va y enseguida te reciben, en eso no hay problema. Pero el tema es que alguien tiene que ir, y en este caso soy yo, que voy cada tanto a Montevideo. Yo fui, como decía, el 28 de setiembre y después no fui más a Montevideo. Así que cuando vuelva a ir, tendré que ir a hablar al Directorio a hablar y hablar con esa secretaria de asuntos sociales, que ella incluso me dijo que había estado en Salto, creo que en abril vino a visitar a una amiga, y le habían comentado que acá estaba esta movida y ella se alegró pensando que iba a llegar enseguida al Directorio”.

A LA ESPERA QUE EL DIRECTORIO RESUELVA

Finalmente, ante la pregunta de qué falta para que se tome una decisión, respondió Bernasconi: “lo que estamos esperando es que el Directorio de UTE resuelva. Todos los ciudadanos que firmaron por esa solicitud de rebaja en las tarifas de UTE estamos esperando que el Directorio del ente resuelva eso, y que lo haga antes de que empiece a apretar mismo el verano, porque ahora está empezando enero y todos sabemos que la gente va a empezar a quejarse, ya en realidad se está quejando porque fines de noviembre y diciembre ya hizo mucho calor”.

*Museo de Arqueología, Banda Departamental, climatización del Teatro… Sobre asuntos pendientes en el ámbito cultural, habla el Coordinador de Cultura de la Intendencia, Pablo Ferreira Pinto

Son varios los temas que desde hace un buen tiempo están pendientes en el área de Cultura de la Intendencia de Salto. Es importante, ante todo, dejar en claro que el nuevo organigrama propuesto por la actual administración implica la desaparición de una Dirección de Cultura, para pasar a ser una Coordinación (bajo la órbita de la Dirección de Desarrollo Social) a cuyo frente está Pablo Ferreira Pinto..

Dejemos a un lado el Museo Histórico, al que lamentablemente los salteños ya debemos acostumbrarnos a no contar con él (edificio actualmente utilizado como local del CECOED). Pero hay otros asuntos por los que aún se espera, por ejemplo el Museo Arqueológico (ubicado en el subsuelo del Museo del Hombre y la Tecnología y con entrada independiente por calle Zorrilla), que permanece cerrado por reformas. Según pudo saber EL PUEBLO, arreglos en un callejón empedrado ubicado por calle Brasil, al lado del Museo del Hombre y la Tecnología, habría afectado (por filtración de agua) la estructura de ambos museos y por ende su normal funcionamiento. Por otro lado está el siempre polémico tema de la Banda Departamental, que en algún momento se desintegró y luego volvió a funcionar aunque con un estilo muy diferente, de ahí que hay quienes prefieren llamarle orquesta y otros entienden que el grupo quedó a mitad de camino entre una y otra cosa. Y además, un tema complejo es el del Teatro Larrañaga y su climatización. Una famosa cantante argentina que estuvo sobre su escenario hace poco tiempo, sostuvo que “a este teatro no vuelvo más mientras no se instalen aires acondicionados”. Es que en verano, el calor es insoportable; en algún momento se intentó colocar (sobre el techo) un equipo acondicionador de aire de grandes dimensiones pero no dio resultado, dado que su potencia afectaba la estructura del edificio.

Sobre todos estos temas, al momento de elaborar el presente informe dominical, EL PUEBLO conversó con Pablo Ferreira Pinto, y lo que sigue es la parte medular del diálogo:

-¿Qué pasa con el Museo de Arqueología y Ciencias Naturales? Tenemos entendido que permanece cerrado…

Con respecto al Museo de Arqueología, durante el 2022 se trabajó fuera del mismo…

-¿Cómo es eso?

Con el museo a las escuelas, se llevó en varias oportunidades clases de arqueología a diferentes escuelas de Salto, donde los alumnos interactúan con los propios fósiles que cuenta el museo.

-¿Y reabrirá este año?

Para este 2023 se estaría terminando la reparación de dicho museo y con la finalización de esa obra se estaría realizando la reapertura del mismo, el cual se encuentra pronto para abrir luego que se terminen las obras.

-Hablemos de la Banda Departamental…

La Banda Departamental cuenta hoy en día con quince pasantes quienes son estudiantes del Conservatorio Departamental de Música y tres funcionarios municipales, en total dieciocho integrantes.

-¿Qué le falta a la Banda para estar en su plenitud? Tenemos entendido que se irán abriendo concursos para que nuevos músicos pasen a ser municipales y formen parte de ella…

Sí; para conformar la Banda en su 100% estarían faltando siete músicos, los cuales durante este 2023 se estarían agregando en diferentes meses. De todas formas, la Banda tiene un repertorio ya creado que tiene el mismo nivel que una banda armada al 100%.

-Le cambio de tema, ¿se está pensando en alguna solución para climatizar el Teatro Larrañaga?

Sobre el Teatro Larrañaga, desde esta administración de Cultura nuestra meta es antes de irnos en el 2025, poder llegar a cumplir el propósito que tenemos de la climatización del teatro. Estamos ya en contacto con China, donde solicitamos una donación, pero también estamos trabajando con el Ministerio en un proyecto a futuro sobre el mismo tema. Si no conseguimos el dinero con China tenemos la alternativa del Ministerio. La calefacción del teatro sería nuestro broche de oro, luego de que esta coordinación realizara ya la colocación del sonido, luces, pantalla y cañón cinematográfico en los años 2021 y 2022.

*Mario de los Santos, representante legal: “Creemos que este 2023 va a ser el año donde los ex obreros de Salto Grande podrán satisfacer esos 43 años de lucha”

Vaya que es una cuestión que está pendiente…Más de cuatro décadas (por lo tanto ha atravesado el tiempo de gobierno de todos los partidos políticos) lleva la lucha de los ex obreros de Salto Grande, para conseguir que se les pague un dinero que entienden el Estado Uruguayo les debe, y que sí le fue pago a los obreros extranjeros que también trabajaron en la construcción de la represa.

Entre las últimas noticias sobre el tema, cabe recordar que el 16 de noviembre pasado, se llevó a cabo una instancia más sobre este reclamo, cuando en la Comisión de Legislación y Trabajo (de Diputados), se aprobó con 7 votos sobre 7 el proyecto de resolución que se convierte, luego de pasar por el Plenario, en Minuta de Comunicación que va directamente al Poder Ejecutivo. El Proyecto básicamente sugiere a Presidencia, que es quien tiene la potestad de legislar en materia económica y presupuestal, que cree una Ley Reparatoria para saldar histórica, moral y económicamente, y satisfacer el reclamo que tiene más de 40 años de los ex obreros de Salto Grande.

Pero luego siguieron otras instancias, incluso sábado a sábado, en horas de la mañana, estos ex obreros continuaron realizando asambleas abiertas en Plaza Artigas. Y sobre fines de 2022, en pleno diciembre, surgieron más novedades, todas alentadoras. Es más, este próximo 18 de enero será una fecha clave en esta larga historia. Pero quien narra en detalles la situación, al conversar con EL PUEBLO, es Mario de los Santos, representante legal de los ex obreros de Salto Grande. Aquí sus palabras:

MIÉRCOLES 18 LOS RECIBIRÁ EL MINISTRO DE TRABAJO

“Los ex obreros de Salto Grande cerramos un muy buen año. Si bien nosotros hemos presentado en la Comisión de Legislación y Trabajo Social un proyecto-resolución el 3 de agosto de 2021, en el 2022 se logró aprobar en esa comisión, por unanimidad de los diputados presentes, para que se pasara al plenario para ser votada la minuta de comunicación. El 5 de diciembre, en la Cámara de Representantes se vuelve a votar por unanimidad, 86 en 86 diputados presentes, donde todos los partidos políticos que integran la Cámara votaron a favor de los ex obreros de Salto Grande enviando una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, solicitando que envíe el proyecto de ley para resarcir económicamente a los ex obreros de Salto Grande.

Luego de esa instancia que terminó el 5 de diciembre, nosotros hace unos días enviamos a Presidencia de la República una nota, solicitando tener una reunión precisamente con Presidencia de la República. Enseguida me llama uno de los secretarios ejecutivos de Presidencia, diciéndome que nos va a recibir el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Pablo Mieres. Y bueno, en ese marco recibo un correo desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde se agendó una reunión para el día 18 de enero a las 15 horas, en el despacho del Ministro de Trabajo, donde comenzaremos el diálogo con el Poder Ejecutivo para seguir avanzando en lo que es el armado de la ley reparatoria…”.

“MUY CONTENTOS…”

“Nosotros evidentemente estamos muy contentos de haber logrado una instancia de diálogo directo con Presidencia de la República -prosiguió de los Santos- y por empezar a trabajar este 18 de enero con el Ministro de Trabajo lo que es el marco de la ley reparatoria. Creemos que este 2023 va a ser el año donde los ex obreros de Salto Grande podrán satisfacer esos 43 años de lucha, donde sumados todos los partidos políticos dejaron sus diferencias de lado para sumar fuerzas y poder trabajar en conjunto para llegar finalmente a armar la ley reparatoria. Así que con el Poder Ejecutivo vamos a empezar el armado de esa ley reparatoria para resarcir económicamente a estos ex obreros y es así que este miércoles 18 de enero estaremos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el propio despacho del Ministro para ir dialogando y trabajando en el proyecto de ley. Quiero decir finalmente que estamos muy contentos y agradecidos con todos los ex obreros de Salto Grande, por esa lucha constante que tenemos desde Plaza Artigas, donde incluso participan con sus familias”.

Cabe agregar que ayer, sábado 7, se realizó una nueva asamblea abierta en Plaza Artigas, como se viene haciendo desde hace algo más de un año.

*Soledad Marazzano, Promoción y Desarrollo de la IdS. “Siempre dijimos que las soluciones no son mágicas”

En la eterna búsqueda de inversores privados que se instalen en Salto para que así se generen fuentes de trabajo en un departamento que se encuentra bastante complicado en esa materia, EL PUEBLO conversó con Soledad Marazzano, Directora General de promoción y Desarrollo de la Intendencia de Salto.

– ¿Cuáles fueron los temas que quedaron pendientes de 2022 para la Intendencia de Salto en materia de inversión privada y empleo?

– No es que termine un año y empiece otro sino que es una continuidad y un proceso que puede continuar. Como uno de los grandes temas tenemos la Central Hortícola, que viene desde hace ya mucho tiempo y que pensamos que para este 2023 tiene que estar funcionando a pleno. En estos días se abrió la licitación, que para mí fue una sorpresa muy grande el haber tenido tan pocas propuestas presentadas, ya sea desde los productores y los operadores de Salto sobretodo, que fueron los grandes ausentes. Eso nos preocupa, y es por eso que estamos trabajando a diario junto al Ministerio de Ganadería en esta gobernanza provisoria que tenemos y en la que también están representados los productores y los operadores para encontrar los caminos a seguir. Sin duda que eso da una pauta de que en este sector la inversión privada que era como se completaría la obra de la Central Hortícola, no estaría para poder terminarla sino que sigue siendo el sector público, y en este caso la Intendencia, la que apostó a la construcción de la Central Hortícola para un mejor desarrollo de la comercialización de la producción hortícola del departamento. La parte privada que es la que estaría faltando, sigue faltando, y es por donde le estamos buscando la vuelta para ver cómo seguimos.

– También se ha mencionado la existencia de proyectos de la construcción de barrios residenciales, ¿queda como algo pendiente del año pasado?

– El año pasado la Intendencia hizo un llamado a interesados para la construcción de barrios, y en ese sentido se adjudicaron varias zonas. Eso sigue en pie, y es como le decía al principio, no es que termine un año y entonces no se hizo, sino que son procesos que a veces demoran más de lo que quisiéramos, más cuando está involucrada la órbita pública. Este es otro de los sectores que en Salto está en pleno desarrollo, el de la construcción y las inversiones inmobiliarias. Todos los días vamos conociendo nuevos proyectos de emprendimientos inmobiliarios que se van presentando, eso ocurre porque hay demanda.

– ¿Se trabaja en alguna otra área en la búsqueda de inversiones privadas?

– Otro de los sectores que es prioritario en Salto es el turismo. De hecho, este año que pasó se concretaron algunas firmas de nuevos contratos y otros que ya estaban en marcha pero que se transforman en una nueva concesión como ocurrió con Acuamanía, que tuvo la celeridad necesaria para que esté en funcionamiento en verano. Por otro lado, la inversión de argentinos que estará en la costa del río Daymán con “Parque Aventuras”, que cuando asumimos enseguida surgen las primeras conversaciones, lo que muestra que tiene su tiempo de procesamiento y de ver quiénes más quieren hacer algo acá. Eso significa que tenemos que hacer un llamado para que todo el mundo que tenga interés de invertir, lo pueda hacer.

Por otro lado, hay un debe en el hotel de Termas del Arapey, que permanece cerrado desde antes de asumir, o sea, desde que llegó la pandemia. Queremos hacer las cosas bien, escuchando a todas las partes involucradas en lo que tiene que ver con el hotel, sobre todo porque ha pasado por una discusión prolongada dentro de nuestra fuerza política. Este es un gobierno del Frente Amplio, y en ese sentido también tenemos una discusión que va más allá del ejecutivo departamental, donde a veces las visiones no son coincidentes y entonces tenemos que ir encontrando fundamentaciones a cada una de nuestras posturas para consensuar en lo que sea lo mejor para Salto.

– ¿Cuáles son las perspectivas para este nuevo año en materia de inversión privada y empleo?

– Salto no queda afuera de los estímulos que podamos tener a nivel nacional como departamento productivo con recursos naturales, con una infraestructura vial y de transporte que nos deja posicionados territorialmente en un lugar estratégico. Somos además una ciudad universitaria, lo que genera mano de obra calificada, que es algo a destacar. Pero por otro lado, tenemos un índice de desempleo que nos preocupa, que estamos casi como los peores de la clase, lo que nos lleva a buscar por dónde es la salida. Siempre dijimos que las soluciones no son mágicas y que lo que estemos haciendo hoy quizás veamos los resultados dentro de 10 años, y para eso estamos trabajando. Pero por otro lado, están las necesidades de la gente que está desocupada y que necesita soluciones ya, porque tiene que comer y proveer de las necesidades básicas a su familia. Pensando en poder revertir esta situación, sabemos que requiere tiempo y mucha discusión para que surja alguna oportunidad real.