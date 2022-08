Así pensaba Leonardo «Cacho» Astiazarán

Gracias a Enzo Carvallo, o mejor, a su buena memoria, tenaz conservación de elementos de nuestra historia y generosa entrega en el grupo de facebook «En el Salto Oriental – Ayer y Hoy», llegó a nuestras manos el valioso material que a continuación compartimos con nuestros lectores. Son líneas escritas por el recordado artista salteño Leonardo Astiazarán (Cacho, para muchos) a modo de presentación del disco «A mi Salto», editado hace más de 40 años, que reúne canciones de varios intérpretes, con letras de Víctor Lima, Gregorio Rivero Iturralde, Carlos Ardaix, y otros. Pero las palabras de Cacho Astiazarán son una reflexión que va más allá del disco en sí, apuntan a la reflexión sobre el arte salteño, sus artistas y su inspiración. Son estas:

«Este disco es el resultado de una cuestión de fe -su exstencia dependerá de un dilema claro: creer o no creer-.

Así -simplemente-.

Y creímos.

Creímos…y seguiremos creyendo.

¿Cómo no creer, cuando la propia naturaleza nos ha tendido una mano generosa para que el paisaje salteño se haga fiesta en los cinco sentidos?

Pero no se trata, solamente, de identificar a Salto con un Naranjal o con las cascadas del río…

No es cuestión de reconocerlo en el nombre del huraño Horacio Quiroga o en el del humanista Enrique Amorim.

Salto no es solo un ágil, incisivo y sensible «monigote» de Peloduro o la sabia sonrisa de Wimpi.

Salto es más que la más expresiva canción de Víctor Lima y más que el más armonioso cuadro de Arzadum.

A todos estos nombres ilustres nacidos en nuestro suelo, hay que agregar cientos y cientos de otros nombres que, a través de una historia por dos veces centenaria, se han ido haciendo carne en el pueblo.

Y aquí estamos ¡Optimistas!

Con todos esos elementos naturales y humanos, hemos logrado una fusión que da carácter propio a nuestra «Patria Chica».

¡El Hombre y el Paisaje unidos!

¡El Hombre y el Paisaje abiertos para ti, viajero, nunca forastero en nuestra tierra!

Siempre Hermano».

Vale agregar que las palabras de la portada ( «aquí, donde florecen los naranjos, planté mi corazón») son versos de Gregorio Rivero Iturralde.

En tanto sobre Astiazarán, no está de más recordar que nació en 1927 y fue dibujante, pintor, escenógrafo, mimo, músico y escritor; falleció en 1975.