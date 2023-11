Así es Cabildo Abierto y así somos los cabildantes

Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

El martes pasado se reunió la mesa política de Cabildo Abierto que integro, y uno de los temas a tratar era el caso Marset, los chats etc. al final hubo una conferencia de prensa con una declaración al respecto de este tema. Durante el resto de la semana los medios de prensa y las redes sociales han dicho y escrito si Manini tenía una postura muy dura un día y luego cambió de opinión, y legisladores y dirigentes del partido hemos respondido a esa misma pregunta varias veces. Nuestro líder, el Senador Manini se expresó y planteó ciertas exigencias que podemos decir que a grandes rasgos fueron atendidas de manera particular por el Presidente de la República. De hecho se generó una reunión con los líderes de la coalición en Suárez, a instancias de Cabildo Abierto, y los ministros involucrados, el canciller y el ministro del interior, y el subsecretario de la misma cartera, fueron removidos como lo había pedido públicamente el Senador Manini al Presidente. Cabe destacar que también fue removido el asesor de presidencia, Sr Lafluf quien dependía directamente del primer mandatario. No podemos decir que estamos plenamente satisfechos porque aún nos faltan explicaciones, pero creemos que en grandes rasgos fue una buena decisión. En la declaración la mesa política dejó muy bien plasmada cuál es la postura partidaria. En materia de seguridad Cabildo Abierto está muy en desacuerdo de la política que se ha estado llevado adelante por el gobierno, y el propio Manini le entregó nuestra propuesta a los ex ministros Larrañaga y Heber, y de la misma manera lo hará con el ministro Martinelli. Del mismo modo el partido va a pedir una reunión con el canciller Paganini, para velar que se cumpla lo votado en Diputados respecto al cese de los contratos discrecionales en Salto Grande.

También se habló de cómo iba la campaña de juntada de firmas contra la usura y por una deuda justa, que cada día gana más adeptos y estamos en las cien mil firmas ya. Continuando con su gira por todo el país, el próximo lunes 13 llegará a Salto el Senador Manini. A las 19.30 hrs habrá una reunión abierta en el local de retirados militares, de Av. Amorín 1130. Están todos invitados a este cara a cara para preguntar, proponer o reclamar, y para sacarse todas las dudas respecto a las firmas. El martes de mañana estaremos con el Senador en distintos medios de prensa, y por la tarde a las 16 visitaremos Constitución donde habrá una reunión abierta en la plaza o en el Club Náutico, dependiendo del clima, y a la hora 18 en Belén con los vecinos de esa localidad.

Desde el nacimiento de Cabildo Abierto hay quienes dicen sentirse confundidos por las decisiones de nuestro joven partido, que si votamos con el FA, si nos vamos o no de la coalición, si criticamos o si estamos de acuerdo con el resto de los socios, si tenemos dos líneas o más que dividen al partido y varios etc. Una vez más debo decir que en Cabildo Abierto votamos lo que entendemos que es mejor para la población, con total libertad y responsabilidad, y no todos pensamos iguales pero nos unen dos pilares fundamentales del artiguismo, que no nos gobiernen desde afuera y que los más necesitados sean los más privilegiados. Así es Cabildo Abierto, así somos los cabildantes, siempre al lado de la gente, escuchándolos para mejorar la vida de todos los uruguayos.

Me despido quedando a sus órdenes y con el afecto de siempre.