Arranca lo bueno: el Mundial de F1 parte en Bahréin

Por Nicolás Caiazzo

El Mundial de Fórmula Uno 2023 será el más largo de la historia, con un total de 23 grandes

premios en un calendario al que regresa el de Catar, al que se incorpora la nueva versión del

de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) y que seguirá sin visitar China.

El campeonato empezará este fin de semana con el Gran Premio de Bahréin y acabará el 26 de

noviembre con el de Abu Dabi.

El Gran Premio de Catar, que se disputó por primera y última vez en 2021, regresa al Mundial

en 2023 y volverá a tener como escenario el circuito internacional de Lusail el 8 de octubre.

Otra novedad respecto a 2022, es la llegada del Gran Premio de Las Vegas, que se estrenará el

18 de noviembre como penúltima cita en un nuevo circuito urbano situado en el Strip de la

capital del juego. El último Gran Premio celebrado en Las Vegas fue el Caesars Palace Grand

Prix de 1982.

Con la llegada de Las Vegas, Estados Unidos albergará tres carreras en el Mundial de 2023, ya

que se une a los grandes premios de Miami (7 de mayo) y Estados Unidos (22 de octubre). Ya

sucedió en la campaña de 1982.

El Gran Premio de Rusia iba a formar parte del Mundial, pero la carrera de Sochi vio rescindido

su contrato en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Una ausencia destacada es la del Gran Premio de Francia, en el circuito Paul Ricard de Le

Castellet, que no figurará en el calendario de 2023 tras volver en 2018, diez años después, y

ausentarse solo en 2020 por la pandemia del coronavirus.

En 2023 llegó a estar prevista la disputa del Gran Premio de China, ausente del certamen

desde la última vez, en 2019, pero fue cancelado por cuarto año consecutivo debido a las

continuas dificultades que plantea la pandemia de la covid-19 en el país asiático, y no fue

reemplazado en el calendario.

También hay reubicaciones en el programa de carreras de 2023. Así el Gran Premio de

Azerbaiyán pasa como cuarta prueba el 30 de abril (antes se disputaba en junio), mientras que

el de Bélgica se adelanta al periodo previo a las vacaciones de agosto para evitar una triple cita

después de la pausa estival con los de Países Bajos e Italia.

También habrá seis carreras al sprint en 2023, en los grandes premios de Azerbaiyán, Austria,

Bélgica, Catar, Estados Unidos (Austin) y Sao Paulo.

CALENDARIO MUNDIAL DE F1 2023

Gran Premio de Baréin (3-5 de marzo) Gran Premio de Arabia Saudí (17-19 de marzo) Gran Premio de Australia (31 de marzo-2 de abril) Gran Premio de Azerbaiyán (28-30 de abril) Gran Premio de Miami (5-7 de mayo) Gran Premio de Emilia Romaña (19-21 de mayo) Gran Premio de Mónaco (26-28 de mayo) Gran Premio de España (2-4 de junio) Gran Premio de Canadá (16-18 de junio) Gran Premio de Austria (1-2 de julio) Gran Premio de Gran Bretaña (7-9 de julio) Gran Premio de Hungría (21-23 de julio) Gran Premio de Bélgica (28-30 de julio) Gran Premio de Países Bajos (25-27 de agosto) Gran Premio de Italia (1-3 de septiembre) Gran Premio de Singapur (15-17 de septiembre) Gran Premio de Japón (22-24 de septiembre) Gran Premio de Catar (6-8 de octubre) Gran Premio de Estados Unidos (20-22 de octubre) Gran Premio de México (27-29 de octubre) Gran Premio de Brasil (3-5 de noviembre) Gran Premio de Las Vegas (16-18 de noviembre) Gran Premio de Abu Dabi (14-26 de noviembre).

HABLO HAMILTON

Lewis Hamilton tiene claro que no será fácil para Mercedes reducir la brecha con respecto a

Red Bull esta temporada. El británico cree que están más lejos que el año pasado y aunque

está plenamente confiado en que son capaces de llegar a la altura de los mejores, sabe que su

trabajo no será ni mucho menos sencillo.

Hamilton ve en estos momentos mucho más fuerte a Red Bull en tandas largas y esa

desventaja de un segundo que hay no será fácil de cerrar. El siete veces campeón del mundo

está seguro de que Mercedes es capaz de recuperarse y más viendo el progreso de 2022, pero

en esta ocasión, la brecha parece algo más grande.

«Red Bull es un segundo por vuelta más rápido en tandas largas y tenemos mucho trabajo que

hacer. Queremos tener el coche en la mejor ventana posible con la puesta a punto e

intentaremos hacer pequeños ajustes para ganar milésimas. No vamos a cerrar la brecha de la

noche a la mañana, pero analizaremos todos los datos para seguir progresando», ha

comentado Hamilton tras los entrenamientos libres en Baréin.

«Estamos muy lejos, aunque ya lo sabíamos en los test, pero la brecha es muy grande.

Tenemos que intentar encontrar algo que nos permita ganar algo de rendimiento. Creo que

podemos reducir la brecha en el futuro, pero va a ser bastante duro con el concepto que

tenemos. Vimos progreso el año pasado, pero la brecha no era tan grande como ahora», ha

añadido.

Además, Hamilton sitúa a Aston Martin como el segundo equipo en Baréin y cree que, en su

caso, lucharán contra Ferrari por ser la tercera fuerza. Para iniciar la temporada, es una

posición similar a la de 2022 y asegura que Baréin no es la pista más óptima para el W14, por

lo que quieren esperar a una mejor para ver su potencial real.

La jornada de viernes del GP de Baréin F1 2023 ha empezado a aportar algo de luz tras la

pretemporada. Red Bull y Aston Martin, de momento, se han mostrado muy competitivos y

han liderado las primeras sesiones de libres; Ferrari, no obstante, está un paso por detrás y

parece abocado a pelear con Mercedes.

Acaba de empezar la temporada 2023 y Lewis Hamilton y la FIA ya han protagonizado la

primera polémica. Los pilotos tienen prohibido subirse al monoplaza con elementos de metal,

como joyas o piercings, pero Hamilton, gracias a una excepción médica, pilotará con ellas.

«En tandas largas, estamos cerca de Ferrari. Parece que Aston Martin es el segundo equipo y

que nosotros estamos entre el tercero y el cuarto. No creo que sea el lugar en el que

queremos estar y es algo parecido a dónde estábamos el año pasado, si no es algo por detrás,

es complicado para todos. Estamos en el circuito incorrecto y habrá que esperar a una pista

que se adapte mejor a nuestro coche», ha reconocido Lewis para cerrar.