MUESTRA E INTERVENCION FOTOGRAFICA

VIERNES 04 DE AGOSTO

20HS

MUSEO MARIA IRENE OLARREAGA GALLINO

(URUGUAY 1067)

PABLO SANCHEZ Y MAXIMILIANO MOLLER Presentan:

“entre los conflictos elementales humanos existe una identidad que está más allá del tiempo y del espacio”.

Carl Jung

Toda imagen es polisémica, toda imagen implica subyacente a sus significantes una cadena flotante de significados, de la que el lector se permite seleccionar unos determinados e ignorar otros o, incluso, todos los demás. En esta experiencia compartida entendemos que la fotografía no es una imagen como cualquier otra, no es ni copia ni figura de un objeto sino que es un objeto en sí mismo.

Roland Barthes vincula a la fotografía con los biografemas: “la fotografía es a la Historia lo que el biografema es a la biografía. Las fotografías aparecen, entonces, como fragmentos, como átomos sin destino, como el trozo interrumpido de una vieja película. La vida en la imagen fotográfica tiene su propio clinamen: no tiene destino, no tiene una trayectoria preestablecida, no tiene un fin; es la imagen misma del libre arbitrio.

Nuestra inquietud se centra en el carácter performático de lo teatral por considerarlo crucial para la exploración de la imagen-cuerpo en situación de representación.

La investigación para concebir “ARQUETIPOS” profundizo en que lo propio de la imagen es la indeterminación. Las imágenes se enlazan y desvinculan lo visible y su significación, palabra y efecto produciendo sentidos pero, a su vez, desviándolos.

Para “ARQUETIPOS” consideramos a la imagen como falla y alteración, como apertura y performance. Lejos de la estabilización, la imagen es la superficie en la que confluyen diversos registros. Lugar de cruces y desfases infinitos en el que se encuentran, en tanto efectos de circulación, objetos, sujetos, lo expresado, lo silente, la intención, así como la falta de ella, el presente y el pasado.

Para “ARQUETIPOS” el arte es un cementerio de reinvenciones, de donde emergen como dioses los siempre nuevos avatares del eterno retorno, que se resignifican una y otra vez a partir de las mismas estructuras vacías y sin forma: los arquetipos.

Arquetipos: Patrón, ejemplo o modelo del cual es posible obtener objetos, ideas o conceptos diferentes que al mismo tiempo permite visualizar las cosas que estos últimos tienen en común. La palabra proviene de la unión de dos vocablos del griego antiguo: arché (“fuente” u “origen”) y typos (“modelos” o “formas”).

Para “ARQUETIPOS” consideramos que la tarea del actor es la de indagar en lo profundo de sí mismo y de los personajes que crea y/o recrea, explorando en esas estructuras atávicas, perdidas en el arcaísmo de nuestra génesis y refundidas en lo cotidiano de nuestra mímesis, ese caldo de cultivo original de donde se pueda nutrir cada imagen, cada parlamento, cada acción de cada personaje. Encontrar la máscara original que se debe revivificar cada vez que se pare en el escenario a representar o a presentar ese otro que no es él.

“ARQUETIPOS” es una experiencia desde lo teatral que se posiciona en la Imagen / Forma considerando que la Forma arrastra un Contenido que obtiene un prototipo o paradigma que inaugura una nueva serie de elementos similares que sirve como prefiguración, como adelanto o como generalización de una serie.

Carl Gustav Jung hizo uso del concepto de “modelo único” incorporándolo a sus teorías psicológicas sobre el inconsciente colectivo. Para este psicólogo y pensador, los arquetipos eran patrones universales que residían en el inconsciente colectivo de todos los seres humanos, de cualquier cultura y momento temporal. Así, los arquetipos Junguianos son conceptos que forman parte de nuestra motivación más básica y a través de los cuales evolucionamos.

Según Jung, cada persona posee un conjunto organizado diferente de estos arquetipos, pero suele ser uno de ellos el que domina la personalidad total del individuo.

Con “ARQUETIPOS” decidimos compartir desde el punto de vista teatral, lo que derivo de la búsqueda por descubrir las motivaciones de cada sujeto / personaje aprovechando sus propias fortalezas y jugando en sus debilidades.

“ARQUETIPOS” es un conjunto de imágenes de sujetos / seres/ personajes que partieron de símbolos e imágenes universales primarias que se materializaron en universos de ficción.

Es una invitación a vivenciar desde las motivaciones en situación-atmosfera de representación, recordando que:

El arte es el relato que dejamos en cada época, de los símbolos que para nosotros son significativos y emotivos. Un Arte donde las técnicas no son más que la predilección de cada creador por un ritual específico sobre el cual fundar su quehacer escénico, la creación para la escena depende en gran medida de una constante voluntad de redescubrimiento del hombre y sus contextos para ser representados en el escenario.

Carl Gustav Jung

PABLO SANCHEZ Y MAXIMILIANO MOLLER Presentan:

“ARQUETIPOS”

MUESTRA E INTERVENCION FOTOGRAFICA

VIERNES 04 DE AGOSTO

20HS

MUSEO MARIA IRENE OLARREAGA GALLINO

URUGUAY 1067

Laura Troncoso

Rosario Gaudin

José Luis Cesarino

Luciano Battistutta

Lucila Rapetti

Catalina Sánchez

Luciana Mussetti

Pablo Sánchez

Marcelo Hernández

Daniel Pavelesky

Conceptualización Artística: Pablo Sánchez

Creación de Imágenes: Maximiliano Moller