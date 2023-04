AROMAS DE PATRIA

ENVUELTA EN UN VAHO DE DÍAS INQUIETOS

TRAYENDO A LA ZAGA UN JUVENIL SUEÑO

PISÉ UN DÍA SALTO, CASI SIN QUERERLO

TRÉMULA DE MIEDO, AZUZANDO INGENIO.

AZAROSOS TIEMPOS REVELAN RECUERDOS

TÓRRIDOS VERANOS AQUELLOS PRIMEROS

ARIDEZ TEMPRANA DE ÁRBOL FORASTERO

DESCONFIANZA HUMANA, TIMIDEZ DE PUEBLO.

TRANSCURRIENDO EL TIEMPO RAÍCES

CRECIERON

SE HINCARON CON BRÍO A ESTE SUELO BUENO

QUE PIADOSO Y DIGNO ACEPTÓ MI RETO

CUANDO AQUEL DICIEMBRE DI A LUZ UN

RENUEVO.

HUBO PRIMAVERA CON NUEVO RETOÑO

VENDIMIA DE AROMA DE AZAHARES HARTO

DE LA PUBESCENTE PERDURA EL MEOLLO

AUNQUE EN JUSTO HORARIO PASARON LOS AÑOS

ME DICEN SALTEÑA LOS QUE NO PERCIBEN

MI ORIGEN SUREÑO, PORQUE ME HA ACOGIDO

ESTA DULCE TIERRA Y EN UN MERECIDO

HOMENAJE A SALTO, MIS VERSOS ESCRIBO.

AUTORA: SONIA MARTÍNEZ CAMINO