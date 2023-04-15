AROMAS DE PATRIA

ENVUELTA EN UN VAHO DE DÍAS INQUIETOS
TRAYENDO A LA ZAGA UN JUVENIL SUEÑO
PISÉ UN DÍA SALTO, CASI SIN QUERERLO
TRÉMULA DE MIEDO, AZUZANDO INGENIO.
AZAROSOS TIEMPOS REVELAN RECUERDOS
TÓRRIDOS VERANOS AQUELLOS PRIMEROS
ARIDEZ TEMPRANA DE ÁRBOL FORASTERO
DESCONFIANZA HUMANA, TIMIDEZ DE PUEBLO.
TRANSCURRIENDO EL TIEMPO RAÍCES
CRECIERON
SE HINCARON CON BRÍO A ESTE SUELO BUENO
QUE PIADOSO Y DIGNO ACEPTÓ MI RETO
CUANDO AQUEL DICIEMBRE DI A LUZ UN
RENUEVO.
HUBO PRIMAVERA CON NUEVO RETOÑO
VENDIMIA DE AROMA DE AZAHARES HARTO
DE LA PUBESCENTE PERDURA EL MEOLLO
AUNQUE EN JUSTO HORARIO PASARON LOS AÑOS
ME DICEN SALTEÑA LOS QUE NO PERCIBEN
MI ORIGEN SUREÑO, PORQUE ME HA ACOGIDO
ESTA DULCE TIERRA Y EN UN MERECIDO
HOMENAJE A SALTO, MIS VERSOS ESCRIBO.
AUTORA: SONIA MARTÍNEZ CAMINO