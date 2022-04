Armonizar razón y corazón para cambiar el sistema de asistencia

Dr.Daniel Machiavello en inauguración del CAM

En la tarde anterior, autoridades del Centro de Asistencia Médica de Salto, acompañados de autoridades departamentales de la salud, profesionales médicos y funcionarios, dejaron inaugurados los nuevos consultorios, el vacunatorio y la oficina de atención al usuario. Las nuevas instalaciones se enmarcan en un ambiente cálido, paralelas a un pasaje peatonal decorado con bancos y plantas que dan una imagen moderna y adaptada a las necesidades de los usuarios. El acto de inauguración estuvo encabezado por la Lic. Andrea Zunini para dar la bienvenida a los participantes y la oratoria a cargo del Presidente de la Comisión Directiva del CAM Dr. Daniel Machiavello.



En primer lugar Machiavello detalló la impronta que se buscó para las refacciones que incluyen aéreas de policlínicas, vacunatorio y atención al cliente.

Para un trato empático, cercano y cálido

«Estamos hoy inaugurando una nueva obra que como resultado nos arroja once nuevos consultorios, un nuevo vacunatorio y una nueva oficina, muy necesaria, de atención al usuario, espacios estos que han sido especialmente diseñados para dar confort y las mejor atención posible a nuestros usuarios. Un ambiente cómodo donde pueden ser atendidos y donde puedan trabajar nuestros funcionarios. Estas mejoras son parte del modelo de asistencia humanista que nos hemos propuesto impulsar, que incluye no solo la promoción de un trato empático, cercano y cálido con nuestros usuarios, sino que el propio servicio se lleve a cabo en ambientes que tengan estas mismas características», sostuvo el principal de la institución.



Los agradecimientos por el profesionalismo y sensibilidad.

En segundo lugar el Dr. Daniel Machiavello agradeció en forma particular a las arquitectas Victoria Urruela y Virginia Rebello « por haber tenido la sensibilidad necesaria para comprender nuestro objetivo. También el trabajo del constructor Alejandro Machiavello, de la paisajista Aileen Hogben para dar la presencia natural en este pasaje peatonal y en los jardines internos con que cuentan las nuevas instalaciones”

Destacó también la labor de los integrantes de la directiva « en particular a la Dra. Mónica González, Dra. Patricia Díaz, Dr. Carlos Moraes, por haber sido parte de lo que nosotros llamamos la comisión de obra y que se ocuparon de la selección de todo el mobiliario»

Reconoció también el trabajo de la Unidad de Comunicaciones « en la Lic. en Comunicaciones Andrea Zunini, Rodrigo Copa y Ana Clara Paulino ambos Licenciados en Diseño, por el diseño de toda la cartelería, la señalética del edificio. Y por supuesto el invalorable apoyo y dedicación de todos los sectores de Centro Médico, empezando por la Dirección Técnica, la Gerencia, Enfermería, Mantenimiento, Administración, el Área de Cómputos, Coordinación y Servicio, Recursos Humanos, todos que de una forma u otra fueron y son parte de esta iniciativa.»

De lo nuevo

Machiavello destacó en el nuevo vacunatorio las ilustraciones inspiradas en la fauna local.

«Me gustaría que prestaran atención al nuevo vacunatorio donde se pueden apreciar las ilustraciones en sus paredes, las cuales fueron inspiradas en la fauna local dando un toque de calidez y sobre todo teniendo en cuenta la población infantil que ahí será atendida»

Valoró las comodidades que presenta ahora la oficina de Atención al Usuario, « algo que era muy solicitado por los usuarios que esperemos brinde más comodidad también para los funcionarios»

Cambiar la asistencia armonizando valores científicos y humanos.

Finalmente Machiavello reflexionó sobre la necesidad de tomar en cuenta tanto los conocimientos técnicos y científicos pero también lo humano como forma de cambiar el sistema de asistencia.

«Por nuestra parte continuaremos trabajando siguiendo los pasos de aquellos dieciocho médicos que nos fundaron un primero de Julio de 1956, apostando a brindar el mejor servicio a nuestros usuarios, recordando que la calidad no está solo en las cosas que hacen las personas sino sobre todo en las personas que hacen las cosas . Es muy importante y creo que es conceptual llegar a armonizar hoy en día los valores científicos y técnicos con los valores humanos. Razón y corazón han de dialogar siempre si queremos cambiar nuestro sistema de asistencia .Es el momento de recuperar los viejos instrumentos, los instrumentos más antiguos del mundo, el contacto visual, la palabra y nuestras manos» dijo cerrando la oratoria y previo al corte de cinta el Presidente del CAM.