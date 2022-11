Armada separó del cargo a subprefecto de Bella Unión e investiga presunto contrabando

La fuerza accedió a un video en el que se ve a dos marinos moviendo paquetes de un vehículo oficial a uno particular por orden del superior.

La Armada Nacional se encuentra investigando un presunto ilícito que se desprende de un video en el que se ve a dos marinos de la subprefectura de Bella Unión, en los accesos de Montevideo, traspasando un paquete — que habría sido adquirido en el extranjero— de una camioneta oficial a un auto particular, según informó MVD Noticias (TV Ciudad) y confirmó Montevideo Portal.



Alejandro Chucarro, jefe de Relaciones Públicas de la Armada, explicó a Montevideo Portal que, como parte de la investigación, se separó del cargo, por lo que dura el proceso, al subprefecto de Bella Unión, que dio la orden a los dos efectivos de transportar la mercadería.

Según dijo Chucarro, el auto particular es de un oficial “que se fue de baja de la Armada”, que es compañero de promoción del subprefecto.

“Lo que hizo el prefecto de Bella Unión fue hacer una compra en un free shop y mandarle a este hombre”, comentó.

“Cuando se determina que hay un presunto ilícito y está investigado ese subprefecto, que es la autoridad en la Prefectura, se lo aleja del cargo como para que no tenga responsabilidad sobre el personal subalterno”, añadió.

Sobre los dos efectivos, afirmó que “de la investigación surge que ellos lo único que hicieron fue cumplir una orden” y que entiende que a ellos también les va a caber alguna sanción, porque “saben que lo que están haciendo no es legal”.

Explicó que la investigación de la Armada, una vez concluida, va a pasar a Fiscalía.

El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, dijo que la fiscal de Bella Unión confirmó que la investigación penal se iniciará una vez termine la conducida dentro de la Armada.

“Todavía no está claro de quién es la competencia, porque si bien la camioneta y los funcionarios son de Bella Unión, el video que está registrado con el hecho aparentemente delictivo es de los accesos de Montevideo.

Ahí habría que ver el tema de las competencias”, explicó.