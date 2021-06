Ariel Ugartemendía explicó los «varios factores» que generaron problemas en el servicio

Coordinador del área de Recolección

Estos días han sido de polémica en torno al funcionamiento del servicio de recolección de residuos de la Intendencia de Salto. De hecho en la edición de ayer, EL PUEBLO dio a conocer el comunicado en que ADEOMS califica de «irresponsables» las declaraciones del Coordinador del área, Ariel Ugartemendía, quien atribuía al Covid 19 las fallas que presentó el servicio últimamente. En conversación mantenida con este diario, Ugartemendía aclaró que en realidad los problemas tuvieron como causa más de un factor, especialmente dos: el Covid y la rotura de maquinarias.

-¿Los casos positivos de Covid 19 en funcionarios fueron lo que ocasionó atrasos e incumplimiento en parte del servicio estos días?

Son varios factores. Sin duda que lo del Covid es una realidad, lo cual es muy dinámico, uno llega al sector de Recolección y no sabe si en el momento le va a saltar un positivo, en ese caso hay que actuar con responsabilidad rápidamente y mandar a cuarentena a los compañeros que tuvieron contacto con ese compañero. En eso somos muy responsables y es por eso que a veces se generan estos atrasos, porque nosotros mandamos enseguida al funcionario a la casa a que se comunique con el prestador de salud, y ese es uno de los factores. Después, nosotros contamos con una maquinaria que ya tiene un recorrido de uso que hace que si bien contamos con las máquinas estamos muy limitados en lo que es el funcionamiento de las mismas. Ahora tuvimos un caso que se juntaron varios factores, que generaron un atraso como es de público conocimiento, donde se juntó un factor del Covid con el estado de las máquinas. Hay repuestos que se solucionan en el momento, están en plaza, se va y se compra. Y hay otros que los proveedores hoy, por la pandemia, con las importaciones están teniendo problemas y se tarda más, a veces por falta de un repuesto una maquinaria demora más. Entonces, hay cosas que uno puede prever que se rompan, otras no, y cualquier persona que tenga un vehículo sabe que hay cosas imprevistas que se rompen y hay que solucionarlas cuanto antes. También tuvimos un brote de Covid en uno de los funcionarios mecánicos del sector, que se juntó con otro brote que hubo en Servicios Públicos, que son los dos talleres que nosotros contamos, el de Servicios Públicos que es el taller madre y el de nosotros que da apoyo o brinda soluciones rápidas. Pero se nos juntó todo eso que hizo que hoy estemos saliendo de una situación que nos generó un atraso. Hoy estamos con cuatro máquinas funcionando, hace unos días estábamos con dos. Para martes o miércoles ya vamos a estar con cinco máquinas y las dos máquinas restantes que tenemos son las que están demorando los repuestos.

-Llama la atención el problema con maquinaria cuando el propio Andrés Lima ha publicitado bastante la compra de maquinaria…

Sí, se compraron dos recolectoras nuevas, pero es mucho el trabajo, no es suficiente. Cuando nosotros entramos al área, con Nicolás Palacio (Director de Gestión Ambiental) le solicitamos al intendente la compra de dos máquinas, para que no se generaran estos problemas…

-La gente se queja bastante…

Uno entiende a la gente y es responsabilidad nuestra responderle, se entiende la desesperación que la gente tiene por la basura, no es nada lindo tenerla en la puerta de la casa y así también tenemos por otro lado gente que actúa con un poco de irresponsabilidad y termina pagando gente que hace las cosas bien. Entonces nosotros entendemos y atendemos a todos los vecinos y estamos siempre en comunicación, escuchando mucho y tratando de solucionar en cuanto se pueda.

-El trabajo en el camión recolector, el barrido de calles, ¿y qué más abarca este sector?

También la poda en algunos sectores de la ciudad. Estamos de Avda. Apolón hacia el sur, y desde la Avda. Harriague hacia el norte. Después toda la parte de la Costanera, Saladero, el Cerro, distintos barrios, pero no es toda la ciudad que corresponde al área de Recolección. El Ceibal, Salto Nuevo, Apolón hacia el norte y lo que es la ruta hacia el Este corresponde a Servicios Públicos, a Parques y Jardines, con quienes trabajamos en coordinación y a veces damos una mano también.

-Para levantar las podas, ¿se trabaja con un cronograma?

Hay un cronograma sí. Dejame decirte que venimos de un brote de Covid en esa parte, donde a un compañero que maneja la retroexcavadora le dio positivo y eso llevó a que todo el sector estuviera en cuarentena, y eso llevó a que hubiera un atraso en todo lo que es la recolección de podas, lo cual hoy estamos subsanando. Pero el Centro se hace todos los días a la mañana, bien temprano, después se comienza por la parte norte de la ciudad, de Apolón hacia el sur hasta el día miércoles, del miércoles al sábado se hace toda la parte sur de la ciudad, o sea Saladero, costanera, Cien Manzanas…

-¿Y el barrido está funcionando bien?

Se está cumpliendo sí. Hoy contamos también con los jornales solidarios, se ha volcado el capital que nos brindaron y contamos con el jornal solidario que lo hemos destinado al barrido, limpieza de calles y veredas.

-Es evidente un problema con los contenedores, a menudo desbordados, ¿qué pasa?

Los contenedores son una cosa muy dinámica, tenés que estar encima de ellos. A veces gente que no es de la zona del contenedor trae basura de otros lados, entonces desborda… Hemos probado en algunos lugares de la ciudad aumentar la cantidad de contenedores y en algunos de esos lugares el problema persiste. Creo que es un tema de concientización, de entender que ese contenedor está ahí para esa zona. También quiero recordar que la población puede llamar si tiene una cantidad de basura que supera lo normal, se coordina y se va a levantarla. Nosotros no escapamos a la responsabilidad, no es echarle la culpa a la gente, pero es una realidad tangente. Pero no es solo aumentar la cantidad de contenedores ni la frecuencia del juntado, el tema es el uso que se le da.

-El tema Barométrica, ¿le compete a ustedes?

Sí, pertenece al área de Recolección.

-También hay varias quejas, ¿cuál es la situación?

Nosotros cuando asumimos contábamos con una barométrica que era de la OSE, pero el gobierno nos solicitó la entrega de esa barométrica a la Intendencia de Paysandú, lo cual procedimos a hacer. Eso nos generó un atraso porque nos quedamos solo con la de la Intendencia. La de OSE funcionaba muy bien, entonces si bien estamos cumpliendo, estamos cumpliendo atrasados porque tenemos una sola.

-¿Y qué solución hay?

Se está en vía de la recuperación de alguna más y de la compra de alguna barométrica…

-¿Qué puede decir de la reunión de la semana pasada entre funcionarios de su área, ADEOMS y el Secretario Gral. de la Intendencia?

Fue para ponernos en línea sobre cómo venía la situación, informar a los compañeros, porque a veces uno llega a trabajar y no conoce mucho cómo están las cosas. La idea fue esa, informar, intercambiar opiniones.

-En síntesis, ¿se puede transmitir tranquilidad que ya se están remediando los problemas que hubo estos días?

Sí, sí, se está encaminando. Estamos en vías de traer también más mecánicos al sector, que nos daría más apoyo para dar respuestas más rápidas.

-Y se puede sintetizar que el factor fue el Covid y la parte mecánica…

Claro, pero por lo mismo del Covid se generó atraso en la entrega de los repuestos. A los proveedores no les entregan lo que nosotros necesitamos y hay que esperar.