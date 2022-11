Argentina y Uruguay avanzan por el tren de pasajeros Salto-Concordia y posterior tren de carga

En Salto Grande reunión de trabajo

En horas de la mañana anterior , en el edificio de Relaciones Públicas de la Delegación uruguaya ante la CTM de Salto Grande , se concretó una nueva reunión, la primera oficial, en torno a las gestiones en pro del tren Salto-Concordia.

Se contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Transporte y Ministerio Ferroviario de Argentina , Ministerio de Transporte y Obras Públicas y AFE de nuestro país, y autoridades de la CTM Salto Grande.



El tren de pasajeros Salto-Concordia sería el primer paso a la interoperabilidad ferroviaria de carga , según señalaron a EL PUEBLO en la oportunidad las autoridades consultadas.

El Dr. Carlos Albisu, Presidente de la Delegación uruguaya , dijo que es muy importante haber reunido a todas las partes porque el transporte ferroviario tiene muchos detalles y agregó que ya se formaron los equipos de trabajo porque la voluntad política de ambos países está.

«Hoy estamos haciendo la primera reunión formal oficial , habíamos hecho un encuentro informal en setiembre en ocasión de un congreso que hizo ALAF ( Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles) en Buenos Aires y ahí nos contactamos con las autoridades ferroviarias. El sentido es que en nuestros países, el transporte de camiones va y viene recíprocamente, los aviones lo mismo y los barcos lo mismo. El único modo que no tiene interoperabilidad es el ferrocarril», explicó en principio el presidente de AFE José Enrique Pollak.

Agregó que en Sudamérica no es tan sencillo la interoperabilidad » no tanto por razones jurídicas sino por razones físicas geográficas.»

SALTO – CONCORDIA PRIMER PASO

Pollak destacó la importancia del primer paso de lograr el tren Salto-Concordia para esa meta de interoperabilidad ferroviaria con Argentina.

«El primer paso, que está bien encaminado y que es esperanzador es una pequeña conexión entre Salto y Concordia, que estamos trabajando en eso. Va a ser el primer escalón , porque la idea es después hacer una interoperabilidad general en materia de transporte de mercadería por ejemplo que el Belgrano carga pueda ir hasta el puerto de Montevideo, y el tren uruguayo público pueda ir hasta Encarnación, la frontera con Paraguay , y llevar carga del norte argentino y de Paraguay que se van a los puertos brasileros, traerlas para esta región. Entonces esto es un primer paso importantísimo.»

En relación a las vías para esta conexión ferroviaria de Salto-Concordia , Pollak sostuvo que hay tramos que necesitan una intervención , » pero están los pasos a nivel porque cada 300mts.hay un paso, una entrada , una estancia, una casa, un campito, entonces la adecuación de eso va a ser importante para que corra un ferrocarril de forma sólida.

«AFE tiene equipos que en poco tiempo estarían en condiciones de funcionar. El modelo que estudió la gente que está en operaciones es una locomotora y vagón» afirmó Pollak.

ASENTAMIENTOS MAYOR OBSTACULO EN

ARGENTINA

Agustín Special es el Sub Secretario de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte de Argentina y dió su visión del tema a EL PUEBLO, señalando entre otros aspectos, la dificultad que presentan las personas que han edificado en las vías.

» Hace unos años atrás teníamos el tren a Paso de los Toros, tren de pasajeros que dejó de correr, y estamos viendo la factibilidad para poder volver a instalar en algún momento nuevamente un tren de pasajeros y también el tren de carga. Nos estamos reuniendo para hacer que se den las condiciones para esta idea. En este sentido estamos analizando el tema aduanero, el tema de los cruces de país a país y falta que se sumen a la mesa algunas autoridades políticas. Por otra parte en Argentina y Uruguay tenemos problemas sociales de gente que intrusan las vías y es un tema que tenemos que ver como solucionamos ese problema que no es tan sencillo.»

Special comentó que en algunos asentamientos ya se comenzó a trabajar «pero no es tan fácil » afirmó, porque «en algunos lugares hay familias que ya han construído con material con ladrillo sobre las vías e imagínense que poder normalizar esa situación , que las autoridades reubiquen a esa gente no es tan sencillo, pero en eso se está trabajando» afirmó.