Argentina confirma que no firmará el acuerdo UE-Mercosur

BUENOS AIRES (ANSA) – El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que que no firmará el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en la próxima cumbre del bloque sudamericano, el 7 de diciembre en Río de Janeiro, tres días antes de que deje su cargo.

Para el jefe de Estado, el acuerdo firmado en 2019 luego de más de veinte años de negociaciones -que debe ser ratificado por los parlamentos de los 31 países que integran los dos bloques económicos para entrar en vigor- no favorece a la economía argentina.

«Debemos discutir primero las condiciones que nos permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias, quiero discutir algo útil para los argentinos, hay intereses a tener en cuenta», dijo Fernández al diario Página 12.

El canciller saliente, Santiago Cafiero ya había adelantado que «no están dadas las condiciones» para la firma del acuerdo UE-Mercosur».

«Las conversaciones van a continuar, se ha trabajado mucho, pero las condiciones para firmar el acuerdo todavía no están dadas», dijo Cafiero en una entrevista con el diario La Nación.

«Las demandas del Mercosur están todas sobre la mesa y defienden los intereses del sector agropecuario e industrial.

Seguiremos trabajando para obtener los agregados necesarios para reducir las asimetrías y evitar que el Mercosur quede reducido a un mero proveedor de materias primas’, agregó el ministro, que dejará el cargo junto a Fernández el 10 de diciembre, tres días después de la cumbre.

Hasta la semana pasada reinaba el optimismo sobre la posibilidad de un cierre definitivo del acuerdo en Río tras cinco años de intensas negociaciones, pero ya el viernes unas declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, habían echado por tierra las esperanzas de los defensores de un cierre del acuerdo.

«No estoy a favor de este acuerdo porque no sé cómo explicárselo a un productor de acero, a un agricultor o a un productor de cemento francés», había dicho Macron al margen de la Cop28 en Dubái, «y como no puedo explicarlo en casa, no lo defenderé en las cumbres internacionales».