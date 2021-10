Argentina autorizó apertura del puente entre Salto y Concordia

El horario será entre las 8 y 16 horas, durante 5 días, con un cupo de 350 personas diarias

Ayer martes, el Gobierno argentino habilitó el paso fronterizo entre Salto y Concordia.

El «corredor seguro internacional» estará abierto entre las 8 y las 16 horas, por un plazo de 5 días, con un cupo de 350 personas por día.

«Podrán ingresar las personas de nacionalidad argentina, residentes en el país y ciudadanos de Uruguay que hayan permanecido allí durante los 14 días previos al ingreso al territorio nacional», indica la información.

Para poder entrar a Argentina se debe primero completar una declaración jurada ya sea en el paso fronterizo o de forma previa a través de la web, presentar un PCR negativo realizado como máximo con 72 horas de anticipación (con excepción de los menores de 6 años) y el esquema de vacunación completo.

El gobernador de la Provincia de Entre Ríos, aseguró que es «una alegría muy grande porque muchas familias a ambos márgenes del río Uruguay lo estaban necesitando».

Bordet dijo que se tomó la decisión debido a las condiciones epidemiológicas actuales y recordó que es necesario cumplir con los requisitos sanitarios para poder ingresar.

«Seguiremos gestionando para que se abran Colón Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos», agregó el jerarca.

CORREDOR SEGURO

El Gobierno de la República Argentina, autorizó desde ayer martes, la apertura del paso fronterizo de Concordia y Salto, como un «corredor seguro» y estableció los requisitos con los que deberán contar los viajantes. Concordia es el único de los pasos fronterizos en el que el centro de frontera se encuentra del lado entrerriano; allí se instalará la infraestructura sanitaria para convertirlo en un «corredor seguro».

La decisión administrativa que lleva el número 990, fue firmada el pasado lunes por el Jefe de Gabinete Juan Manzur, y los Ministros de Interior, Eduardo Depedro y de Desarrollo Social, Juan Sabaleta.

El Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, celebró la medida, porque la habilitación del paso que une Concordia con Salto, es una vía de comunicación que tienen las familias que han quedado a ambas márgenes del río, desde que empezó la pandemia.

De este modo, mediante el paso fronterizo que une Argentina y Uruguay a través de Concordia, podrán ingresar al territorio nacional argentino, las personas de nacionalidad argentina y residentes en ese país, y aquellos ciudadanos residentes de la República Oriental del Uruguay, que hayan permanecido en este país durante los 14 días previos al ingreso al territorio nacional hasta el 31 de octubre de 2021.

Incluso, cuando el ingreso obedezca a razones de turismo, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas por la Dirección Nacional de Migraciones.

REQUISITOS REQUERIDOS

Los requisitos requeridos por las autoridades migratorias y de sanidad nacional son:

-Completar una declaración jurada de migraciones, que puede ser previa, mediante la web de Migraciones o completada en el lugar de manera física.

-Presentar un PCR negativo realizado en las 72 horas previas al paso, eximiéndose de dicha prueba a menores de 6 años.

-Esquema de vacunación completo.

-Se realizará test de antígeno al ingreso a la Provincia, a las personas que no presentan esquema de vacunación completo, y a los niños mayores de 6 años.

-Toda persona que ingresa a territorio provincial deberá realizar otro PCR entre el quinto y el séptimo día del arribo, en caso de permanecer aun en la Argentina.

.Desde el área de vigilancia de epidemiología del Ministerio de Salud provincial, se continuará con la notificación oportuna, a quienes deban realizarse el PCR.

-Los turistas y extranjeros no residentes, deberán contar con un seguro con cobertura COVID 19.

-Los costos de las pruebas y alojamientos de aislamiento que se dispongan, deberán ser asumidos por la persona que ingresa a la República Argentina.

-La franja horaria del «corredor seguro» será de 8 a 16 horas, compatible con otras dependencias como Migraciones, Sanidad de Fronteras, entre otras.

APERTURA PAULATINA

El gobierno argentino dispuso que la primera frontera que se abriera entre los dos países fuera la de Concordia – Salto porque en ese punto de Argentina, se facilita la presencia de bioquímicos que pueden llevar adelante la prueba del test de antígenos. Se seguirán las gestiones para habilitar el resto de los centro de frontera terrestre entre ambos países, pero se irá evaluando en el correr de días cuál es el flujo del movimiento de personas con estas medidas, porque en este caso se aplicará un cupo de ingreso de hasta 350 personas por día.

El Coordinador del Centro de Frontera Concordia – Salto, Diego Labeque manifestó que Argentina fue abriendo paulatinamente sus fronteras y las denominó «corredor seguro» porque se implementaron medidas sanitarias para evitar el ingreso de coronavirus al país, «pero se irán abriendo las fronteras en función de que las distintas provincias envíen protocolos al gobierno de la Nación y éste los apruebe».

El funcionario señaló además que «una de las exigencias que se ha establecido para el cruce del puente es el denominado Seguro Covid que implica que para poder ingresar al país, se le exige a la persona que tenga una cobertura de salud, para que en el caso de que a esa persona si cuando permanece en territorio argentino, se le detecta Covid positivo, esa cobertura le cubra los tratamientos en aislamientos».

Labeque confirmó que la habilitación de ingreso a la Argentina es para dirigirse a cualquier parte del territorio de ese país y no solo para la ciudad de Concordia.

El próximo jueves a horas de la mañana en la sede de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, se reunirán los intendentes de Salto, Andrés Lima y de Concordia, Alfredo Francolini, junto al Presidente de la Delegación Uruguaya de CTM, Carlos Albisu, para evaluar la posibilidad de implementar un protocolo específico para los integrantes del Grupo Puente.

Con respecto a los integrantes del grupo Puente, que son los salteños varados en Concordia y viceversa, dijo que los mismos pidieron un protocolo específico «y nosotros estamos trabajando en ese tema para ver qué podemos resolver a corto plazo». Y entiende que en caso de que se les autorice el ingreso a estas personas, esto incrementa el aforo de los 350 habilitados diarios, pero que con este grupo en particular «no habría problema porque ellos ya están en nuestros registros como personas de tránsito vecinal».