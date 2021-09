«Aquí está la prueba que se puede»

Eduardo Espìnel en Termas del Arapey, el DT del Campeón del Apertura y con EL PUEBLO para sumarse

La conferencia de prensa estaba anunciada para la hora 19. Se tardó algunos minutos, porque el plantel de Plaza Colonia había llegado desde Belén y primero en escala, el reparador baño para cada uno, incluidos claro está, los integrantes del Cuerpo Técnico.

En la misma medida el arribo de las autoridades de la Intendencia de Salto, entre ellos, el propio Dr Andrés Lima, el secretario Gustavo Chiriff y coordinadores de áreas, caso de Gustavo Bentos Pereira (Termas del Arapey) y Wilson Rafael Sosa Pintos (Deportes).

Cuando llegó a la escena, Eduardo Fabián Espinel, fue saludando a quienes «andan en la vuelta previa», EL PUEBLO entre otros.

Las primeras fotos. El saludo con el intendente.

El DT le fue revelando al Dr Andrés Lima algunos aspectos generales vinculados a Plaza Colonia. No faltó el apunte con respecto a la excursión a Belén y la generosidad de la gente «que salió a recibirnos».

Algunos minutos después, una presencia fue acaparando la atención. Cosa obvia, en la medida que se trataba de Cristian Rodríguez. El «Cebolla» no podía negar la obsesión por el mate.

Cuando se inició la conferencia de prensa, lo exhibió sobre la mesa, pero además le sacó sorbo. Parece que estaba bueno el amargo. Ya eran las 20 horas.

«DE REPENTE…QUE

SIRVAMOS COMO EJEMPLO»

Eduardo Espinel tiró un par de frases.

Algunas de ellas, a la manera de reflexión, «porque este logro de Plaza puede ser la síntesis de que vale la pena atreverse. Jugarse por un propósito. Aquí está la prueba de que se puede. Ojalá que sirvamos de ejemplo»

El DT del Campeón del Apertura rescató lo sucedido en Belén, «porque para nosotros fue una experiencia maravillosa. El recibimiento con tanto afecto, seguro que nos emocionó».



RAZÓN DE UN CRACK

Más allá de los restantes jugadores de Plaza Colonia, el caso de Cristian Rodríguez es especial. El «Cebolla» tiene carisma, desde su pueblerina y humana sencillez.

No hay poses en el ex futbolista de Peñarol y de selecciones.

El 30 de setiembre el lacazino llegará a los 36 años. «No es la primera vez que vengo a Salto» y recordó que «la última ocasión fue en el 2018»

Pero dejó en claro que lo vivido en Belén lo impactó emocionalmente. Cuando hizo referencia a Plaza en Salto, admitió que «al fin de cuentas son puertas que se abren»



«SALTO ES NOTICIA A NIVEL

NACIONAL POR PLAZA COLONIA»

El intendente, Dr Andrés Lima, reconoció el fenómeno que por estos días genera la presencia de Plaza Colonia, desarrollando la pretemporada. El jefe comunal invocó la jornada solidaria de la que participará el plantel en días próximos, para beneficiar a merenderos del medio.

Pero además no dejó de remarcar que la invitación al Campeón del Apertura, significa sumar al fin de «reposicionar el destino de Termas del Arapey, desde el momento que todos sabemos demasiado bien la mano de obra que genera el Turismo».

Desde las autoridades, el regalo de una bandera de Salto y la camiseta de Plaza a mano del intendente. Al Dr Andres Lima no le faltaron palabras de gratitud para los funcionarios municipales de Termas del Arapey, para atender en lo posible todos los detalles que hacen a la estadía de Plaza Colonia.

Al fin de cuentas un hecho a singularidad expresa.

No es cosa de todos los días, un reciente campeón entre nosotros. Y Plaza está.

