En días más comienzan los trabajos de las personas que salgan sorteadas para ser partícipes de los » jornales solidarios » en todo el país.-Recibirán un salario de $ 12.500 por 12 jornales trabajados en la quincena.- La palabra » quincena » nos recuerda en lo personal al pasado cuando siendo niño, mi madre lograba trabajar por quincenas en la intendencia de Artigas.-El Intendente colorado Atilio Ferrandis en acuerdo con ediles del partido nacional, para así lograr mayoría en la Junta les otorgaba el poder de colocar a trabajar a determinado número de personas durante 15 días en la comuna.-Eran las famosas quincenas, una forma de permitir ingresos en hogares no solventes económicamente en los años 60.- Ya que estamos recordando aquella usanza de utilización de la quincena como forma de ayudar a las familias a tener un ingreso municipal, porqué no rescatar de los archivos de esta corresponsalía, quienes ocuparon el cargo de intendente antes y posterior al gobierno cívico militar.-Lo compartimos;

de 1947 a 1951: Ramón Queiruga ( por primera vez el gobierno de Artigas era dirigido por un nacionalista ,Ello fue mediante votación de la entonces Junta Vecinal ).-

de 1951 a 1955: Octacilio Brum ( Partido colorado.-

de 1955 a 1959: Walter Othais ( Partido colorado)

de 1959 a 1963: Atilio Ferrandis ( Partido colorado)

de 1963 a 1967: Atilio Ferrandis ( Partido colorado)

de 1967 a 1972: Atilio Ferrandis ( Partido colorado)

de 1972 a 1973: Atilio Ferrandis ( Partido colorado)

de 1985 a 1990: Luis Eduardo Juan.-( Partido colorado)

de 1990 a 1995: Ariel Riani.-( Partido colorado)

de 1995 a 2000: Luis Eduardo Juan ( hasta su fallecimiento en 1998.-Asume Carlos Signorelli primero y luego Pedro Florines) ( Partido colorado)

de 2000 a 2005: Carlos Signorelli.-( Partido colorado)

de 2005 a 2010: Julio Silveira ( Partido Nacional )

de 2010 a 2015: Patricia Ayala ( Frente Amplio)

de 2015 a 2020: Pablo Caram ( Partido Nacional)

de 2020 a 2025: Pablo Caram ( Partido Nacional)

——————————————————————————————————————-

EL ABOGADO NACIONALISTA DANIEL VOLPI Y EL ARTICULO 168 DE LA CONSTITUCION

En redes sociales el conocido abogado artiguense , formado en la Regional Norte, ex edil del partido nacional, con la inquietud sobre la feroz pérdida de vidas humanas en el país debido a la pandemia.- Esto expuso ;

Pregunto: si las causas de los contagios son las aglomeraciones y la gente no entiende y sigue de fiesta en fiesta…. Y sigue muriendo gente!!!. Porqué el gobierno no adopta Medidas Prontas de Seguridad? De conformidad al Artículo 168 num. 17 de la Constitución.

Como complemento de lo expresado por nuestro estimado amigo, recordemos las recientes cifras que realmente , para un país pequeño como el nuestro son verdaderamente infernales ;

dÍA 18 de mayo – 3.128 nuevos casos activos en 24 horas – 57 fallecidos

día 19 de mayo – 3.344 nuevos casos activos – 60 fallecidos

día 20 de mayo – 4.581 nuevos casos activos – 53 fallecidos

día 21 de mayo – 4.604 nuevos casos activos – 69 fallecidos

día 22 de mayo – 3.471 nuevos casos activos – 51 fallecidos

Hasta el sábado 22 de mayo de 2021 habían 33.411 casos activos en el país con una cifra realmente alarmante de fallecidos por SARS CoV 2 de 3.811 compatriotas .-

———————————————————————————————

A SEIS AÑOS DE LA REINAUGURACIÓN DEL ESTADIO » WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI «

Como pasa el tiempo.-La vida corre inexorablemente sin pausa.-Nos parece que el emotivo acto fue ayer y sin embargo hoy 24 de mayo se cumplen seis años.- Referencia a la reinauguración del coloso de cemento, propiedad del club CON LOS MISMOS COLORES F.C. .- La llegada al club del ex jugador y empresario Ramiro Astray fue gravitante en un momento que el club pasaba por su peor momento institucional .-Fue así que las obras comenzaron a llegar al estadio , para bien no solo del club sino de toda la población de Bella Unión y la región.- 2015–24 de mayo–2021, hoy seis años de plena justicia, siendo ello posible a las gestiones llevadas a cabo por Ramiro ante muchos reclamos, donde nos incluimos.-Que el estadio llevara el nombre de quien tanto había aportado a la institución, .-No otro que el entrañable y siempre vivo en nuestra memoria, WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI.- Aquel 24 de hace seis años, atrás quedaba el nombre de estadio » Los Olivos» para pasar a llevar el nombre de quien dio todo por el club de sus amores. el amigo WALTER.- Pasar frente al estadio y observar su nombre en lo más alto , para quienes compartimos con él horas y horas en la sede, piscinas, estadio, viajes , entrenamientos, reuniones ,realmentre nos causa una sensación de satisfación lograda, de justicia plena.-

————————————————————————————–