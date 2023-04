Aquella noche de Martín Lasarte en Salto: aquella noche perdida…

De carácter lapidario fueron las respuestas que dio Martín Lasarte en su análisis al panorama actual de la selección de Uruguay, considerando, además, la llegada cada vez más inminente de Marcelo Bielsa al banco de la selección sudamericana.

Sin embargo, Lasarte fue aún más profundo y opinó sobre la filosofía futbolística de Marcelo Bielsa. “Una charla de Bielsa vale la pena. Hay técnicos que desde el punto de vista teórico, está bueno sentarse un rato a escucharlos. No significa que desde el punto de vista táctico lo pueda llevar a cabo“, aseveró ‘Machete’. En esa misma línea, Martín Lasarte aseguró que a él no le gusta “que venga un técnico extranjero a dirigir a la selección uruguaya. Esta era la chance para que un técnico uruguayo dirija a la selección“, haciendo hincapié en la salida de Diego Alonso de la banca charrúa.

*************

Es verdad que las expresiones de Lasarte, despertaron polémicas y cuando las redes sociales hablan, en algunos casos suelen ser terminantes. En este caso podría admitirse que el uruguayo, ex técnico de la selección chilena, fue blanco de la repulsa del 70% de quienes se refirieron a sus argumentaciones. Por lo demás, cabría tan solo a manera de anécdota, unos cuantos años atrás cuando la Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol (ASEF) generó la presencia de Martín Lasarte en nuestro medio. Su enfoque se prolongó por casi una hora. El enfoque se convirtió en tedio. La asistencia fue siendo parte de un bostezo colectivo, a partir de un DT que no agregó nada, se volvió repetitivo y además, cayó en la desgracia de un «yoismo» poco entendible, porque en ese entonces, Lasarte no ofrecía señales de trascendencia en el universo de la Dirección Técnica. Aquella noche de Lasarte en Salto fue lo que fue: una noche perdida.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-