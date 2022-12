Aquel Pelé, el amigo del «Daro» Rocha…

Para el astro brasileño, el «Daro» era «el mejor volante por derecha en el mundo»

A comienzos de la década de los 70, Pelé no dejó de elogiar las propiedades que adornaban a PEDRO VIRGILIO ROCHA. El «Daro» salteño sabía de la valoración del astro. Sucede que Pelé lo consideraba «el mehjor volante por derecha en el mundo». Cuentan que los unió un afecto recíprico. Del indestructible. Pelé fue sin dudas el mejor jugador del mundo de su época. Para muchos, el mejor de la historia, aunque la subjetividad en este punto termine en una eterna discusión futbolera para determinar si fue mejor que Maradona, Messi, Di Stéfano o Cruyff. Lo cierto es que O Rei fue un jugador incomparable, habilidoso, de exquisita pegada, goleador, gran cabeceador, y muy fuerte para enfrentar a rivales que buscaban, directamente, sacarlo de la cancha, en tiempos donde no había cambios, tampoco amarillas y muy pocas cámaras de TV que registraran los maltratos que los futbolistas distintos sufrían dentro del campo de juego. Luego de su retiro siguió vinculado al deporte y al fútbol, pero no como entrenador. Lo nombraron Ministro de Deportes de su país, embajador de Unicef, colaborador de la FIFA y asesor ejecutivo del Santos, entre otros cargos. En el año 1980 lo nombraron el “Futbolista del Siglo” y en el año 2000 ocupó el segundo lugar como deportista del siglo por detrás del boxeador Muhammad Alí.