Aquel Hernández, ese «Cubilla» de aquí….

«El saca la cara por vos, porque él es el que juega»

El «Gringo» Banfi (DT de Salto, Campeón del Litoral por tres veces y una Campeón del Interior), solía ser defensor acérrimo de ELBIO HERNÁNDEZ.

Raúl solía decir que «tengo un equipo para meter presión, pero tengo un jugador que cuando la tiene, hace lo que quiere».

A la cuenta reflexiva del entrenador, el factor esencial para que «Cubilla» explotara, «era darle libertad total y que si quiere meter mil gambetas, que las metas nomás. Yo no le puedo decir lo contrario».

El Director Técnico de origen italiano que un día «caí en el Uruguay y me quedé», dejaba en claro que el fútbol «no es solo el corazón que manda como músculo que es, sino la consecuencia del que también piensa».

En la Plaza de los Deportes Nro 1 donde la selección se juntaba y ahí practicaba, el «Gringo» Raúl se convertía en un defensor del futbolista de River Plate «por sobre todo, porque él saca la cara por vos. Él es el que juega. El se revienta por vos o te hunde. Pero el Elbio (por «Cubilla» Hernández), es el que te defiende siempre, porque no se esconde. Aparece siempre, ¿no?, claro que aparece».

El reportaje a Rául en febrero de 1978 a doble página en EL PUEBLO, es la recreación conceptual de quien se metió en la historia, no solo por haber ganado cuatro campeonatos, sino porque logró que la selección salteña, «no me engañe al momento de la entrega. Aquí no se entrega nadie».

….Y ENTONCES «CUBILLA»

¿Cómo jugaba Elbio Hernández, trazando un paralelismo con jugadores del hoy?. Si se trata de la mejor versión de Valentín Fornaroli o de Guillermo Confalonieri….Hernández jugaba así. El dictado de la técnica, al servicio de su causa. Sin dudas que sí. Sin dudas.

River Plate fue Campeón Salteño en los años 70 y tanto Basilicio Da Silva como Jorge Díaz (entrenadores de aquel tiempo en los albirrojos), incluían combatientes a capa y espada.

Pero tampoco renegaron de los aptos con la pelota. De los que lucían la estética como bandera. Y «Cubilla» Hernández fue justamente ese singular abanderado, loco por la pelota y pasional por la gambeta.

¿Fue DE LOS MÁS GRANDES JUGADORES QUE PRODUJO EL FÚTBOL SALTEÑO? Definitivamente fue. Consumó 10 años de continuidad a un altísimo nivel, sin renegar de su fútbol. Asociado a la ideología de la que fue practicante consecuente. En Salto, en Montevideo y en el exterior también.

En tanto, esta toma gráfica es para la evocación bien entendida. Ahí está a la derecha, con la camiseta de River Plate de Montevideo, mientras Gonzalo Díaz y Enrique Peña de Wanderers, proponen la fórmula del cruce, para que el salteño se quedara sin gobernar la escena.

Cabe preguntarse si los dos bohemios pudieron o no. O si la gambeta de Elbio Hernández prevaleció como tantas veces. Como tantas, desde su antología viva en el tiempo.

El poder del que sabe no es un poder más. En un poder en sí mismo.

Y «Cubilla» bien que lo sabía. Seguro que lo sabía.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-