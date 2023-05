AQUEL CUADRO

Desde siempre había estado allí ,en aquella pared.Desde que tenía memoria lo miraba cada vez que se sentaba a comer.Era como otra ventana.Nada más que el paisaje que veía en ella estaba siempre igual:una arboleda lejana, el frente de una casa con techo de tejas ,con una puerta verde y una gran ventana abierta por donde se asomaba el rostro de una muchacha que miraba un punto indefinido.

Siempre pensaba qué podría estar mirando esa muchacha en medio de ese lugar aparentemente sin interés. La arboleda lejana a un costado de la casa y una nube deshilachada en el cielo celeste pálido eran los detalles que poco podían dar idea del lugar donde se encontraba.

En realidad lo que le atraía del cuadro era la mirada de la muchacha y la expresión de sus labios esbozando una sonrisa.

Cada vez que miraba ese cuadro imaginaba cosas diferentes.A veces ,acostado, veía el rostro de la muchacha y se ponía a soñar.Le gustaría encontrar una como ella,con esa expresión dulce y tranquila , esos ojos verdes y ese cabello revuelto y brillante.

Un día llegó a la casa y el cuadro no estaba.

-¿Qué pasó , mamá? ¿Dónde está el cuadro de allí?.

-Lo saqué porque ahí se abrirá una ventana.Mañana vienen los albañiles.

-¿Dónde lo pusiste?

-No sé qué hacer con él ni dónde ponerlo.

Así pasó a estar el cuadro en su dormitorio , en la pared frente a su cama.

Cada noche al acostarse ,miraba largamente el cuadro. Podía verlo hasta con los ojos cerrados. Tanto se había identificado con aquella pintura que pensaba locamente,que algún día se encontraría con aquella muchacha.

Por su trabajo tuvo que viajar a otro país. Una tarde , paseaba por un parque y se sentó a descansar de una larga caminata.El día caluroso y el cansancio le hicieron quedar semidormido.Despertó cuando la voz de una muchacha le decía al tiempo que tocaba suavemente su hombro:

-Joven…joven …Se ha dormido y pueden robarle.

Sobresaltado ,miró incrédulo a la chica …¡era la del cuadro!…La misma melena alborotada, los ojos verdes de mirada dulce ,el mismo rostro hermoso que tanto conocía.Quedó mudo y apenas pudo darle las gracias.

La chica siguió su camino , había avanzado unos pasos cuando Miguel cobró conciencia del momento.Se levantó rápidamente y corrió hacia la chica.

-Espere , por favor, señorita. Escuche ,por favor, lo que voy a decirle….

-Perdone , estoy apurada.Voy a mi trabajo. Sólo quise advertirle…

-Permítame acompañarla. No podrá usted creer lo que voy a contarle…

-No lo conozco .Sólo quise advertirle…Es evidente que usted no es de aquí…

-Si..sí..no…noo…no soy de aquí…De muy lejos he venido por eso no puedo creer en esta casualidad….

-¿Qué casualidad ?

-Que yo la conozca…

-¡No puede ser ¡ Por favor déjeme tranquila y retírese.

-Por favor! …no soy mala persona ni quiero hacerle daño. Sólo contarle algo increíble..Déjeme acompañarla mientras le cuento.

Accedió la muchacha al ver el rostro ansioso del hombre y percibir que era sincero.Total ,pensó , será un cuento más de los que he escuchado.

Atropelladamente empezó Miguel su relato. Ella lo detuvo un momento:

-¿De dónde viene usted ?

-De Uruguay.

-¡Ah! Uruguay ?…Allí estuvo mi madre cuando era joven…¡Qué casualidad !

-¿Vive todavía ?

-Si, mi padre también, es un pintor famoso ahora. Voy a su taller ¿Quiere venir ?

Miguel se sintió emocionado. Siguió a la chica casi sin hablar.

-El cuadro del que me habla debe de ser de mi padre, con seguridad. El comenzó a pintar en Uruguay, casi como autodidacta. Siempre cuenta que en una exposición que realizó en Montevideo junto con otros pintores lo invitaron a venir a Barcelona y desde entonces está aquí.

Amalia Zaldúa