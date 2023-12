APUNTES EN BORRADOR XVI

AQUELLOS. En la vida, están aquellos que construyen y aquellos que solo critican a los que construyen. Si tengo que elegir, no lo pienso dos veces.

En materia de comunicación, he tenido la oportunidad de trabajar desde hace más de 25 años. En ese tiempo, solo estuve cuando mucho dos meses sin trabajar por motivos que hoy no vienen al caso. Al principio en la radio y en la televisión, en ese orden. Años después tuve también la oportunidad de trabajar en prensa, primero en “La República de Salto” (2006) dirigida por Luis Giovanoni, eterno emprendedor y pícaro a la hora de presentar proyectos que sumaran en materia de comunicación, experiencia que viví durante 29 semanas para luego comenzar en EL PUEBLO (2007), recomendado por el querido Ruso. Luego también tuve una experiencia por el periodismo digital en varios proyectos.

El periodismo y la comunicación me han dado desde 1998 no solo un trabajo, me ha permitido focalizar una vocación que se complementa con otras vocaciones que he tenido y mantengo. Cuando me han preguntado cómo he llegado hasta aquí, al principio respondía que el destino me puso frente a la comunicación. Luego con los años comprendí que toda mi vida se fue preparando para llegar a donde estoy.

Hace pocos años entendí que no podía quedarme solo con eso y que tenía que devolver parte de lo que la comunicación me ha dado, y tratar de hacer el esfuerzo de trabajar en ayudar a las nuevas generaciones o las que ya están en capacitarnos y elevar la mira en nuestra área de trabajo. Luego de un intento fallido con el Círculo de Periodistas, terminé reconociendo que mi camino debía estar junto a otros trabajadores de los medios en la Asociación de Profesionales de la Comunicación, la querida APC, que tanto ha hecho por nuestra comunidad, asistiendo y organizando radio tele maratones para ayudar a salteños y salteñas que han necesitado de auxilio en la búsqueda de salvar vidas, o colaborando con las autoridades sanitarias del departamento con campañas pro vacunas en plena pandemia, ni hablar de la concreción del IMAE Cardiológico para Salto y la región.

Así que estoy en APC definitivamente desde 2018, teniendo la posibilidad de integrarme a un grupo humano excepcional, que mantiene sus puertas abiertas a otros comunicadores que tengan las mismas ganas de trabajar por la comunicación y por la comunidad.

VIVENCIA. Me he integrado bajo la Presidencia del periodista Juan José Díaz, y hemos continuado en este derrotero con la Presidencia del comunicador Juan Vicente Román, solo ahí se ha conjugado la experiencia con una nueva generación que se abre paso por mérito propio con sacrificio y esfuerzo, dejando horas de la familia o del merecido descanso para trabajar por los demás desde APC. Con ellos he aprendido mucho, y me han permitido integrarme a un grupo de comunicadores históricos fundadores de APC formidable.

ELECCIONES. Mañana martes APC convoca a sus socios activos a participar de un nuevo acto eleccionario, como lo determinó la Asamblea General el mes pasado y como lo estipula nuestros estatutos, dando la oportunidad a que se integren nuevos comunicadores al trabajo y donde tenemos una obligación moral de concurrir a expresarnos libremente, donde estaremos comenzando un nuevo tiempo con la Presidencia del periodista Gabriel Paique, a quien hemos aprendido a conocer desde el trabajo en APC. Gran profesional y mejor persona con quien seguiremos trabajando gustoso en los próximos años.

Hasta la semana que viene…