APUNTES EN BORRADOR XVI

APARIENCIAS. Vivimos en un mundo de apariencias, donde todos pretendemos ser felices,

pero, ¿lo somos? Nos hemos acostumbrado a pensar que sí, y el acostumbramiento a cierta

forma de vivir no debe implicar necesariamente ser feliz sino apenas el estar en cierta forma

adormecidos. Con sentimientos, claro que sí, pero anestesiados, impidiendo que estos se

expresen en toda su intensidad.

¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo de apariencias donde más

importa lo que debe ser que lo que en verdad es. Entonces debemos actuar de manera

correcta, de forma educada de acuerdo a los estándares que se nos ha venido inculcando

para que todo nuestro potencial como seres humanos logre expresarse.

El control que se ejerce pacíficamente sobre cada uno de nosotros es tolerado por nosotros

por lo que acabo de expresar, estamos anestesiados. Cuando alguien decide rebelarse a

estos estándares pasa a ser parte de la patología del sistema que debe ser controlado a

través de prejuicios y etiquetamientos.

El origen de nuestra naturaleza humana, antes de ser domados por quienes tienen las

riendas de nuestra sociedad, era un estado de salvajismo donde el libre albedrío nos

gobernaba a todos. Decidimos domar nuestro lado salvaje por lo que en su momento se

entendió un bien superior, la paz, conseguida con promesas de tranquilidad y seguridad. Esa

fue la génesis del Estado.

Pero, me pregunto, si el Estado no cumple con sus obligaciones, ¿podemos las personas

realizar un receso unilateral de nuestros compromisos contractuales con la sociedad? ¿Es

posible desestimar el contrato social que nos rige y plantear negociar uno nuevo?

¿Sobre qué bases? No me cabe duda. La felicidad individual y colectiva debe pasar a ser

nuestra principal preocupación. Si una sociedad no puede asegurar mínimamente este

compromiso, no tendrá razón de ser ni de existir.

A un mundo que se viene deshumanizando a pasos agigantados debemos aportarle mayores

sazones de Humanidad.

CRISIS. Algunos notorios intelectuales y pensadores se reunieron hace más de veinte años

para escribir lo que fue conocido como el Manifiesto 2000, donde realizan un diagnóstico

del mundo en el que estábamos viviendo y proyectándolo al futuro con una visión crítica en

tanto y cuanto la Humanidad no rectificara el rumbo que había tomado.

En ese sentido, ya se percibía en el mundo una serie de crisis en lo ambiental, una crisis de

hegemonía global, una crisis de nuestra civilización, una crisis política e ideológica así como

cambios en la interrelación económica en el mundo.

Y tomando como una de las bases centrales al Humanismo, no dejaron de recordar que la

responsabilidad de cada uno de nosotros es parte esencial de sostener y mantener la

libertad como principal estandarte de la Humanidad.

Casi 23 años después, algunos aspectos se han acentuado negativamente. Es tiempo de

comenzar a prestarle mayor atención al mundo del que formamos parte.

Hasta la semana que viene…