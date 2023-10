APUNTES EN BORRADOR XVI

PRIMAVERANO. Fundamentalmente ayer domingo se hizo sentir el calor, para ser primavera, pareciera que ya comenzamos a orejear lo que será el próximo verano, lo que no deja de agobiar. Pero de pronto, anuncian que lloverá y que caerá diez grados y más en la temperatura diaria, para luego volver a subir de golpe al mediodía y promediando la tarde. Así no hay cuerpo que aguante, más allá de los virus influenza y sus distintas variantes que anden en la vuelta.

Lo cierto es que esta mezcla de primavera con verano es solo una muestra de lo que tendremos que padecer dentro de poco. Lo que estamos viviendo son apenas algunas muestras de lo que tenemos por delante.

Así y con todo, ya nos habremos percatado que hoy nos encontramos a tan solo 62 días del cambio de almanaque, cuando dé comienzo a toda la parafernalia electoral.

***

CANDENTE. Las altas temperaturas ya no son solo las que marca el termómetro de INUMET sobre las máximas y mínimas de cada día, sino las que van marcando la agenda político partidaria, donde pareciera que los muchachos y muchachas de todos los partidos estuviesen conectados a 220.

Si esa misma energía que vuelcan en los medios de comunicación y en las redes sociales para llevar adelante una guerra global del todo contra todos y del ojo por ojo la volcasen en solucionar los problemas de la gente y en portarse bien y en no hacer macanetas que luego tengan que deschavarse periodísticamente, seríamos todos mucho más felices y este departamento recuperaría el honor que llegó a tener cuando estuvo a la vanguardia de la producción nacional. Solo exportamos al sur problemas y deschaves que no suman ni aportan, salvo a la destrucción masiva de todos los puentes que los políticos más que nadie deberían comprender que es lo único que no deben derribar.

Mientras tanto, la gente los mira, los observa, y de a poco va tomando partido por el menos malo, nunca por el más bueno o el mejor, porque ellos mismos se encargan de hacer fuerza para perder. Es increíble, pero no creo que haya ningún politólogo que venga a instalarse a Salto un par de meses para estudiar a nuestra fauna politicóloga y que luego trate de explicarles a los demás cuáles son nuestros patrones de acción y de reacción. Si es difícil de entender, imagínense lo arduo que será tratar de explicarlo.

***

ESMERO. Lo cierto es que más allá de esa crítica puntual a nuestros políticos, no podemos dejar de valorar el esfuerzo que hacen a diario buscando de qué manera trascender y ser titulares y protagonistas de la noticia. La verdad que no dejan de sorprendernos. En materia de originalidad se llevan un sote felicitado.

Pero de nuevo, si esa misma energía la volcasen en buscar entre todos soluciones a los problemas que padecemos quienes vivimos en este hermoso departamento, qué distinto que sería todo, ¿no es cierto?

Hasta la semana que viene…