APUNTES EN BORRADOR XVI

NOSTALGIA. Pasó una nueva Noche de la Nostalgia, con un operativo de tránsito combinado entre varias instituciones que podemos definir como exitoso. Pero esto no se trató de un fenómeno local, sino también nacional, por tanto uno está comprendido en el otro.

Esto habla de la conducta de quien conduce un vehículo particularmente en esa noche, experiencia que suele repetirse luego en la noche de navidad y en la de año nuevo, cuando las operativos se reproducen casi como en un calco. Si observan los títulos de los diarios y portales locales de los últimos años, podrán ver que siempre se titula de la misma forma, diciendo que casi doscientas personas estarán trabajando esa noche. Advertido de ese detalle el año pasado, en 2023 innovamos y cambiamos el título de la charla con el encargado municipal del operativo, “es preferible que el control lo tengamos desde Tránsito para que no sea un descontrol de la gente” (EL PUEBLO, edición de domingo 20.8.23).

Todo se repite año a año, no solo los operativos, también las buenas conductas y los títulos de las notas periodísticas sobre el tema. Lo que tampoco cambia es lo que ocurre después.

***

TENER nostalgia no solo habla de los años que se han vivido, habla de añorar o de recordar algo con un poco de tristeza, de aquella que alivia y de la otra, y de lo que no tiene por qué haber pasado mucho tiempo, sino quizás algo que pasó el otro día.

Si nos ponemos a pensar, veremos que pasamos “nostalgiando” las cosas, y aunque no nos consideramos una sociedad melancólica, “que las hay las hay” dijo alguien en referencia a otros menesteres. Y la pregunta que uno se termina haciendo cada tanto, es… si tuviese la oportunidad de volver al pasado y cambiar algo que generó una nostalgia de lo que pasó o de lo que no pasó, ¿cambiaría aquello que hizo o que no hizo para que el recuerdo sea otro?

***

TIEMPO. Así que también tenemos nostalgia de no poder cambiar algunas cosas, aunque esa duda existencial sigue pendiente, porque claro, nos llenamos quizás la boca diciendo lo que cambiaríamos de nuestra vida de poder hacerlo porque sabemos que es imposible poder hacerlo, y si de pronto se pudiera, ¿cómo actuaríamos?

Pero hagamos más dramático el planteo, pongamos que antes de descubrir los viajes en el tiempo, que de acuerdo a la ciencia, cada día estamos más cerca de poder hacerlo, al menos en un marco teórico, nos encontramos con un genio encerrado en una botella o lámpara maravillosa como en los viejos cuentos de nuestra infancia, lo liberamos y nos concede deseos, y ahí podemos cambiar solo una cosa de nuestro pasado dentro de esa larga lista que quizás tengamos, ¿cuál de todas elegiríamos? Una sola eh, no vale hacer trampa.

***

CONFORMIDAD. Luego de jugar con estos planteos existenciales que les he propuesto esta semana, me reafirmo en sostener que si yo tuviera esa posibilidad, no cambiaría nada, por entender que soy lo que soy, con mis múltiples defectos y alguna virtud (concédanme eso), gracias al camino recorrido en todos estos años. Reconozco que he aprendido más de mis errores que de mis aciertos, como todos. Entonces, ¿por qué cambiar algo?

Hasta la semana que viene…