APUNTES EN BORRADOR XVI

PUERTAS. Hay códigos que se rompen, eso abre puertas que luego que se abren no es fácil cerrar. Por eso no se abrían. Roto los códigos y proclamado el vale todo no dejamos de preguntarnos quién o quiénes se pueden beneficiar con eso. Pero por lo otro, quien rompe los códigos hablando de ciertos temas, debería comenzar por blanquear su propia casa.

***

PUERTAS 2. Me refiero concretamente al tema de los financiamientos. Por ejemplo, ¿quién paga a los periodistas? Si se quiere abrir esa puerta, me pongo a la orden, pero que sepa el que pregunte que deberá estar dispuesto a responder a las mismas preguntas que se me hagan y más, porque en pueblo chico nos conocemos todos.

Tengo más de 25 años en este trabajo, la gente me conoce, sabe que no la he pasado bien por decir lo que pienso, y cuando se habló mal de mí se debió mentir. Quien lo hizo luego lo reconoció, pidió disculpas y las acepté. Pensé que había aprendido la lección pero veo que retomó sus mismos pasos. Se toma como de quien viene, alguien que para hablar de mí necesita mentir, como ya confesó en 2019. Somos pacientes, así que esperamos tranquilos.

***

PUERTAS 3. Alguien más sabio dijo alguna vez que quien estuviese libre de pecado que arrojase la primera piedra. Pero claro, fue hace dos mil años. Seguimos en lo mismo.

Un dirigente colorado hizo varios pedidos de informes a través de la ley de acceso a la información pública, uno de ellos referido a los viáticos que se pagan en la Intendencia de Salto. Fue obsceno el resultado si lo comparamos con el Salto que tenemos. No pasó un mes y el semanario El Bocón con la firma de su director publicó lo que se gasta en CTM en viáticos. Otra obscenidad, por el mismo argumento.

Toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto, establece la tercera ley de Newton. Lo mismo pasa claramente en política. Alguien tendría que hacerse cargo de pensar en los partidos políticos sobre lo que pueden generar en sus propias organizaciones partidarias. Algo similar comenzó a ocurrir en Argentina hace unos años y hoy tienen a su Milei. Que la “casta” charrúa comience a poner sus barbas en remojo.

***

PUERTAS 4. El Intendente de Canelones y uno de los precandidatos presidenciales del Frente Amplio, Yamandú Orsi, acaba de abrir otra puerta enorme en busca de la transparencia dijo, del sistema político uruguayo, reclamando que el parlamento apruebe una ley que busque regular el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos, olvidando historias como la de un tal Svetogorsky o de valijas viajeras cuando aún el narcotráfico no se había infiltrado en las estructuras más internas de nuestra sociedad.

La caja de Pandora existe y no es cuento. En Uruguay hablamos de destapar la olla o de cantar las cuarenta. Lo cierto es que quien se decida a recorrer por esos pasos deberá tener en cuenta que generará consecuencias… esperemos que positivas para nuestra democracia. Esperemos.

Hasta la semana que viene…