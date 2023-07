APUNTES EN BORRADOR XVI

TIEMPOS. Últimamente hablamos mucho del tiempo como sinónimo de clima. Que si hace calor en invierno, que si hace frío en verano, que si estamos en plena sequía, que si ahora tendremos que sufrir inundaciones o sobre lo horrible que está la humedad que no deja secar la ropa. Como sea, lo que ahora se trata de un tema de conversación que antes parecía ser una salida elegante para iniciar una conversación hoy termina siendo algo recurrente.

De lo que nadie habla es de lo que se viene, aparentemente debido a que no sea un tema que desvele a las personas comunes que tienen otros problemas a resolver en el día a día, como conseguir un trabajo o una mejor paga en dónde trabaja o ver cómo bajar el costo de los gastos mensuales que tiene la familia.

En un sector menor de nuestra sociedad, pero que sin embargo tiene entre manos el futuro de todos nosotros, y no me refiero al poder verdadero sino al político, se avizora en la lontananza tiempos electorales, donde deberemos concurrir obligatoriamente a las urnas para elegir al mejor (menos malo) entre los orientales que vio parir nuestra patria (tomá!).

Claro, el primero mojón no es obligatorio legalmente, pero sí lo es moralmente, por aquello de dejar de quejarnos que siempre terminamos votando lo menos malo, porque eso es también nuestra responsabilidad debido a que si no se respalda a quien realmente creemos que es un buen candidato por no ir a votar en las internas de los partidos políticos, al faltar nosotros a la cita ciudadana, alguien, otro, termina decidiendo por nosotros, y ahí no nos quedará otra que ir tranquilamente a llorar al cuartito y votar lo que nos dejaron.

De todas formas, una decisión personal que he adoptado durante toda mi vida cívica (o sea, desde que voto), por más que no me guste ninguno de los candidatos o de las propuestas que se hacen desde los partidos políticos, nunca he anulado mi voto ni votado en blanco, siempre he votado por alguien, en el acierto o en el error, pero siempre tratando que mi voto valga y sirva para algo, haciendo uso de mi sagrado derecho a ser elector ejerciendo a pleno mi soberanía. Consejo que suele dar a quien me pregunta, aunque también reconozco que el votar en blanco y el anular su voto es una opción válida, pero que no comparto.

Como se sabe, en enero del año próximo comenzará la cuenta regresiva hacia las urnas en varias etapas, a saber: elecciones internas de los partidos políticos (30 de junio), elecciones parlamentarias o primera vuelta presidencial (27 de octubre), segunda vuelta presidencial o balotaje, en caso de haberlo (24 de noviembre), cerrando el ciclo electoral con las elecciones departamentales: Junta Departamental, Intendente y Municipios (25 de mayo de 2025), una totalidad de casi 18 meses. Como siempre decimos, el año electoral termina siendo el año más largo para los uruguayos, que en algunos casos, termina pareciendo agobiante por la pésima calidad de las tandas extensísimas de publicidad electoral.

Por eso mismo es que para la gente común que no pincha ni corta en las intrigas palaciegas que suelen adornar horas de programas de radio y de televisión, así como el uso excesivo de tinta para escribir sobre algunos desaguisados que suelen presentarse, más que una fiesta de la democracia, en realidad, termina padeciéndola y soportándola porque peor es lo otro (a buen entendedor, pocas palabras). O sea que para esta gente, el reloj y el calendario pareciera transcurrir en excesiva cámara lenta.

Mientras que para los políticos ocurre exactamente lo inverso, la relatividad del tiempo se acelera de manera inimaginable. Creen poder controlarlo, pero al final, nunca les alcanza. Y de eso, si están de acuerdo, les seguiré agobiando en nuestros próximos Apuntes.

Hasta la semana que viene…