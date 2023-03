APUNTES EN BORRADOR XV

BASTA! Ya es demasiado redundante una semana sí y otra también seguir escribiendo de lo

mismo si de nuestro compromiso de escribir sobre temas de actualidad se trata. Hoy

decimos, basta de escribir de la seca y del calor, aunque todo forme parte del mismo

paquete y las repercusiones que trae a la economía de nuestro país es negativa.

Cada mañana cuando uno se levanta lo primero que hace es fijarse en el parte

meteorológico que viene en su smartphone para ver qué día nos espera, y siempre pasa lo

mismo, aunque no se pierda la esperanza de ver alguna nube con gotas de lluvia dibujadas

en la pantalla que trate de aliviar tanto el calor como el amarillo del pasto. Pero aun

lloviendo, las altas temperaturas, humedad mediante, no aflojan, y el agua que cae no

alcanza. Así que repito, basta de escribir siempre sobre lo mismo, porque aburre.

Lo fascinante del tema es que uno termina de rendirse ante la realidad, asumir el calor y la

seca cuando aparecen avisos de que comienza la temporada de lluvias y el inicio de una baja

sistemática de la temperatura a partir de esta semana. En fin, me pasa lo mismo que con los

platos voladores y los hombres de negro, ver para creer. Así que basta! Al menos por hoy.

SINCERA-MIENTO. Si de temas electorales hablamos (“¡De nuevo no!” “¡No de nuevo,

decía!”), es el secreto a voces que todos manejamos desde hace quinquenios, pese a que

todos los políticos se encargan de negarlo, queda demostrado que todos, pero todos, siguen

en una campaña electoral permanente, y acusan a su adversario (en realidad enemigo, que

si pueden le pisan la cabeza. Dejémonos de eufemismos, porque cuando se apaga el

micrófono o la cámara de televisión, cambian el discurso dejando de lado los términos

políticamente correctos para sincerarse y decir lo que realmente se piensa del otro) de ser

ellos los que siguen en campaña permanente cuando en realidad es tiempo de gobernar y

buscar soluciones a los problemas de la gente. ¡Patrañas!

Perdonen que lo digan, pero cansaron, exijo sinceridad a los políticos. Cada uno actúa

pensando en cómo podrá repercutir lo que hagan en la próxima campaña electoral. Miden

todo, cada paso que dan, antes lo consultan con el gran oráculo de las encuestas y asesores,

nadie da puntada sin hilo.

Y si faltara algo, a un año del año electoral, ya comienzan a aparecer las precandidaturas a

presidentes y a las distintas intendencias. Pero hablemos de lo que todos sabemos. Ya vimos

hace un par de semanas el lanzamiento de la precandidatura a la intendencia de Salto del

senador colorado Germán Coutinho. Ya el diputado cabildante Rodrigo Albernáz ha dicho a

los medios que irá por todo, reelección e intendencia. Ni hablar que Carlos Albisu es la

principal figura nacionalista y ya ha manifestado que también será precandidato a la

intendencia de Salto. El diputado colorado Omar Estévez lanzó este viernes la campaña por

su reelección y al diputado frenteamplista Álvaro Lima claramente está siendo potenciado

desde su sector como sucesor de su hermano en la comuna local. Por otro lado, el

intendente Andrés Lima redobló la apuesta, y de ser solo candidato al senado ahora

también será precandidato presidencial. Y justo ayer domingo, se confirmó el apoyo del

MPP al intendente de Canelones como precandidato presidencial por el Frente Amplio.

Así que no me digan luego que todos están preocupados pensando en gobernar porque

dicen que la Constitución de la República es sabia e impone elecciones cada cinco años

porque ya no creo en Reyes Magos ni en Papá Noel… mientras la vida continúa.

Hasta la semana que viene…