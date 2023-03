APUNTES EN BORRADOR XV

FRONTERA. Desde el Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica

se nos informa que las diferencias de precios y de divisa sigue en aumento entre las

ciudades de Salto y Concordia, llegando las mismas en este primer trimestre del año a un

144%, según informó EL PUEBLO en su edición de ayer, lo que habla de la mala marcha de la

economía del hermano país y del poco interés del nuestro en tomar medidas proteccionistas

del trabajo de los uruguayos que vivimos en el litoral oeste.

Justamente este sábado hablaba con un querido amigo sanducero con el que nos

encontramos en una actividad en la capital y me contaba que él por principios no pensaba

cruzar a Colón para realizar compras, y lo fundamentó por mantener una estrecha relación

de trabajo con varios comercios de la ciudad. Su postura es más que entendible, pero nos

parece que la situación que se vive en la frontera con Argentina en este momento es mucho

más compleja que resolverla livianamente por el lado de los principios.

Hay muchas familias compatriotas que aun con trabajo, no la están pasando bien y

necesitan cada mes hacer malabarismos para llegar a fin de mes. Luego están los vivos y los

avivados que pretenden hacer negocio con esta situación, aprovechándose

fundamentalmente del precio de los combustibles. Basta recorrer los barrios de nuestra

ciudad para ver cómo han comenzado a aparecer como hongos en casas de familia pizarras

ofertando “nafta uruguaya” a bajo precio (faltó agregar un guiño en la pizarra). Eso es

delito, es contrabando, pero como en esta ciudad está legitimado por la vía de los hechos,

como dice el árbitro en el fútbol en pleno partido ante una posible falta que decide

desestimar, “siga, siga…”.

No es momento de descubrir el agujero del mate, pero hace rato que sostenemos desde

antes que se reabrieran las fronteras al aliviarse la situación de pandemia entre ambos

países, que esto iba a pasar. Tampoco fuimos los únicos, todos la vimos venir. Por eso hay

proyectos de ley de los Senadores Sergio Botana, Germán Coutinho, otro presentado por

Cabildo Abierto, se armó también ante los reclamos de los Centros Comerciales de la región

una comisión de seguimiento en la sede del Ministerio de Economía buscando generar

respuestas a lo que se está viviendo. Pero nada se ha concretado hasta la fecha, salvo una

mejora (que no alcanza) en los descuentos del IMESI a los combustibles, algunas medidas

impositivas que alivia en algo la carga de los comerciantes pero que no apunta a bajar los

precios de los productos, dejando todo igual para el consumidor.

También hemos sostenido desde el primer día que no se puede castigar a quien ya es

castigado por la suba permanente de los precios de los productos de la canasta básica y que

cruza el puente buscando un alivio en su billetera. Sin ir más lejos, ayer domingo me

encontré con un amigo, de profesión taxista, que fue a un supermercado céntrico a comprar

un poco de carne para tirar a la parrilla. Lo felicité (sarcasmo aparte), al rato me lo cruzo en

la verdulería y me dice, “no sé si comer asado o lechuga, ambas cosas no puedo

permitirme”. Me acerco al estante donde estaban las lechugas buscando comprender el

comentario y veo en una bolsita, una lechuga chica, algo quemada, que salía $ 75.

Me dirán que los precios de la verdulería y de la frutería en tiempo de escases debido a la

seca es entendible, pero ese no es el punto y quizás el ejemplo no sea válido, pero no es

más que eso, un ejemplo de cómo los precios andan por las nubes.

Se necesita la presencia de más Estado en estas circunstancias, y no lo que todos percibimos

que no es otra cosa que un retiro permanente y sistemático del diario vivir de los uruguayos,

al menos en la frontera.

Hasta la semana que viene…