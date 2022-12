APUNTES EN BORRADOR XV

GAME OVER. La vida nos enseña de permanentes cierres de etapas que tenemos en el

derrotero de nuestro camino sobre temas profundos y esenciales en nuestras vidas así

como banales. A veces nos ponemos más duros y nos preocupa más estos últimos que los

primeros, dando qué pensar, como que nuestra vida tiene poco para exigirnos.

Es así que los uruguayos en determinados momentos ponemos gran énfasis en cuestiones

que no nos cambiará la vida, pero que sí puede ocuparse de nuestro estado de humor,

como pasa con la política y con el fútbol. Estos temas, por poco que termine incidiendo de

manera directa en nuestras vidas, dedicamos sesudos (y no tanto) comentarios en las redes

sociales, como si la vida de todos pasase por ahí.

La cuestión es que el juego se terminó para nuestro país en materia futbolística luego de

tanto remar para llegar a Qatar, una vez más, Uruguay fue Uruguay y quedamos eliminados

en la primera ronda, devolviéndonos algo de normalidad a nuestras vidas, sacándonos de

esa burbuja ficticia e incrédula en la que vivíamos para volver a la cruda realidad de bajos

sueldos, falta de trabajo, endeudamiento creciente y altos precios de la canasta básica. Por

suerte, tenemos por delante más circo que promete aislarnos de nuestra cruel realidad,

donde el mismo gobierno nos lleva de la mano junto a la fiscalía por el caso Astesiano,

novela de larga duración que promete con cada capítulo destapar una nueva olla.

PAUPÉRRIMO. Lo cierto es que no nos eliminó Ghana, que festejó que quedáramos

eliminados como represalia de lo ocurrido hace doce años. Incluso se notó en su juego

cuando ya iba perdiendo, haciendo tiempo como si fuera ganando o que con ese resultado

ellos clasificaban. Pero no, quedamos ambos eliminados.

Tampoco nos eliminó ese partido impensable en que termina ganando Corea en el último

minuto del partido a Portugal, algo que realmente no estaba en la penca de nadie. Como

dijimos luego del sorteo de la serie donde pudimos ver que todas las selecciones con las que

debíamos enfrentarnos tenían cuentas pendientes con Uruguay, bueno, finalmente todos se

las cobraron, de alguna manera.

Pero repito, no fue ni Corea, ni Portugal ni Ghana quienes nos dejaron por el camino, sino

que fuimos nosotros mismos. Por cierto que nuestra selección nos hizo recuperar el orgullo

que sentimos por ella en el último partido cuando se acordó de jugar al fútbol como ocurrió

en los últimos cuatro partidos de las eliminatorias, pero nuestro problema fue en los errores

tácticos y técnicos que cometimos en nuestros dos primeros partidos, donde regalamos

cinco puntos, lo que terminó siendo nuestra estocada final.

Dejemos de mirar para los costados y ya no echemos la culpa a los arbitrajes y al VAR, que si

bien no nos trataron bien, debemos asumir con humildad y autocrítica lo hecho, pero sobre

todo, por lo que teníamos que haber hecho y no hicimos.

AHORA nos queda hacer lo que hemos hecho en los últimos años, terminar hinchando por

las selecciones de países hermanos, latinoamericanos, y volvernos hinchas continentales. Es

así que declaro mi apoyo y adhesión de hincha de acá hasta el final de las selecciones

hermanas de Argentina y de Brasil, y despedirnos definitivamente hasta Estados Unidos

2026… Mientras la vida va (dixit de Silva, el bueno).

Hasta la semana que viene…