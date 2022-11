APUNTES EN BORRADOR XV

QATAR. Comenzó el mundial. Sensaciones encontradas. Finalmente, uno termina rindiéndose después de tanto hablar de las altas temperaturas que se termina preguntando, ¿por qué tan buena y tan mala prensa? ¿Por qué hay quienes hablan de boicot a un mundial que nunca debió ser?

Qatar o Catar es un estado soberano árabe ubicado al oeste de Asia que ocupa la pequeña península que lleva su nombre en el este de la península arábiga. Tiene una única frontera terrestre de 60 kilómetros mientras que el resto es parte del Golfo Pérsico. Se trata de un pedazo de arena de 11.586 kilómetros cuadrados con una población menor que la uruguaya, con 2.641.669 según el censo de 2017, pero que la mayoría de esa población ni siquiera es árabe.

Su régimen político es el de una monarquía absoluta, como las que estudiamos en el mundo occidental allá por la Edad Media, que en este caso ha sido gobernado por la familia Al Thani desde mediados del Siglo XIX y que habría sido la que puso los dolarillos en manos de las principales autoridades de la FIFA para comprar el mundial.

Qatar o Catar posee la tercera mayor reserva de gas natural del mundo, lo que la ha convertido en el pequeño gran país con mayor renta per cápita del mundo y que lo mantiene como el 2° lugar en índice de desarrollo humano del mundo árabe. Su economía es reconocida por el Banco Mundial y figura como uno de los países más pacíficos del mundo. Es propietario de la famosa cadena de noticias Al Jazeera, la contracara de la CNN y de la FOX durante la Guerra del Golfo.

¿Qué hace ruido de todo esto? Desde 2014 el Código Penal catarí impone castigos como la flagelación (latigazos, por ejemplo) y la lapidación (ejecución por apedreamiento). En Catar la homosexualidad es ilegal y pueden ser castigados con la pena de muerte.

Un informe de 2011 del Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que trabajadores expatriados de otras naciones asiáticas y africanas que emigraron voluntariamente a ese país terminaron en condiciones de semiesclavitud involuntaria. Algunas de las violaciones más comunes en derecho laboral son las palizas, retenciones de pagos, el cobro a los trabajadores de obligaciones que pertenecen al patrón, restricciones de libertad de movimiento como la confiscación de pasaportes, la detención arbitraria y agresiones sexuales. Ni hablar del sometimiento de la mujer sobre la autoridad del macho.

Recientes informes surgidos en algunos medios de prensa indican que quienes han trabajado en la construcción de la infraestructura, incluidas rutas y estadios, para recibir a los extranjeros al mundial que comenzó ayer, no solo que no han recibido su salario por el trabajo realizado, sino que no tienen expectativa de recibirlo.

El contraste con la maravillosa inauguración que millones de personas seguimos televisivamente en el mundo, con todo un discurso de inclusión e igualdad planetaria, tocando la íntima fibra sentimental llegando a recordar las mascotas de mundiales anteriores, sumado a la presencia del gran actor norteamericano Morgan Freeman junto a un catarí lisiado, luego de leer un poco de Catar huele a hipocresía global.

Hasta la semana que viene…