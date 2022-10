APUNTES EN BORRADOR XV

PERIODISMO. Muchas veces he contado de qué manera comencé por este camino del periodismo. Está claro que fue por accidente, no lo busqué, me encontró, lo observé de cerca, lo analicé y luego de varias vueltas, lo abracé con pasión, y hoy sigo por ese mismo camino que fui conociendo de a poco, desde aquel ya lejano 1° de julio de 1998.

Primero fue la radio, a los pocos meses por una propuesta parecida la televisión me encontró junto a otros amigos. Fue en 2006 que comencé a conocer el periodismo escrito de manera profesional con una propuesta que llegó de alguien que también formó parte de esta casa, Luis Giovanoni, cuando experimentaba, una vez más, por la gráfica, en este caso con “La República de Salto”, proyecto que duró 29 semanas y que fue el camino que tomé para llegar hasta acá manteniendo la columna que escribía semanalmente analizando e informando la actualidad política departamental cada domingo con mis “Mentiras Verdaderas”. Con esa creación propia arribé a EL PUEBLO un 8 de abril de 2007, publicándose al día siguiente esta otra columna, “Apuntes en Borrador”.

Y aquí sigo.

El camino no ha sido fácil, por suerte, porque de cada golpe y caída que tuve, saqué enseñanzas y crecí como persona, fortaleciendo mi carácter. Nada debo ni nada me deben. Hoy miro la vida con una perspectiva especial que me lo permite haber pasado la barrera de los 50 años de edad. Pero pasemos a hablar de cosas más importantes.

***

TECNICATURA. Tema polémico en algunos “colegas”, donde haciendo una rápida comprensión lectora salta enseguida ese pensamiento distorsionado de ¿por qué llamaron a determinados periodistas, docentes de Secundaria y universitarios y no a mí para dar clases de comunicación y periodismo? No sé. A mí me llamaron para ofrecerme el desafío de dar clases en periodismo, y como me gustan los desafíos y está bueno trabajar, acepté.

Estos 24 años de trabajar siempre de la misma manera, con mis aciertos y errores, que no han sido pocos, pero como dije, de ellos he aprendido, lo que hoy trato de trasladar a jóvenes promesas que gracias a una iniciativa del colega y amigo, el Periodista Jorge Rodríguez, quien formuló una propuesta de curso al Polo Binacional Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo, el que tras bastante tiempo de analizarlo en ambas orillas (porque está claro que esto fue aprobado por ambas Delegaciones, la uruguaya y la argentina, tras ver la propuesta, analizar las currículas de cada materia y el curriculum de cada postulante a docente de la Tecnicatura) decidió darle luz verde y que hoy es una realidad. Y como decía, gracias a esta posibilidad que se brinda de manera gratuita a quienes se inscribieron, están comenzando a transitar con ilusión por su propio camino en la comunicación.

Claro, eso también preocupa a algunos, cuando llega una bocanada de aire nuevo que dentro de poco estará buscando su propio espacio en los medios de comunicación, donde buena gente irá desplazando a la mala gente que hoy está en los medios no por trayectoria sino porque contrata espacios ante la necesidad de los medios de venderlos para hacer caja y pagar cuentas. En realidad, eso molesta y por eso apuntan directamente a quienes estamos dando nuestro mejor esfuerzo para que buena gente trabaje y depure a los medios de comunicación, cambiando la envidia por la mano tendida, la vanidad por la humildad, el terrorismo verbal por informar correctamente, al mercenario por el periodista.

Ayer conmemoramos el Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación, aprovechemos entonces a comprometernos todos para hacer el esfuerzo que las buenas personas en esta noble tarea prevalezcan.

Hasta la semana que viene…