APUNTES EN BORRADOR XIV

PUNTUALIDAD. Siempre criticamos a los personajes que vienen a Salto convocando con antelación a una conferencia de prensa a una hora determinada y luego apareciendo mucho más tarde de lo pautado. Hay excepciones, claro.

También están aquellos que luego han corregido su impuntualidad. Es lo que sucedió con el Senador Guido Manini Ríos, quien en su anterior visita a nuestra ciudad llegó cuarenta minutos después de la hora fijada para la conferencia de prensa. Pero este viernes, tuvo la gentileza de llegar antes de la hora para atender deferentemente a los medios de prensa que concurrieron en busca de su palabra. Pero…

***

¿COMPAÑERISMO? Suele pasar que quienes llegamos primeros a las conferencias de prensa somos quienes representamos a la prensa escrita o radial, y pese a que es la hora acordada para dar inicio a la conferencia de prensa, se tiene que esperar a los compañeros de la televisión, y sobre eso nunca hubo ningún tipo de reclamo.

El viernes pasado la dirigencia de Cabildo Abierto anunció que el Senador Manini Ríos atendería a los periodistas a las 20.30 en el Club Ferro Carril. En lo que refiere a mi trabajo, siempre he llegado antes porque como otros colegas, somos respetuosos de los horarios de todos, pero este viernes pasó algo realmente molesto.

Llegué diez minutos antes de la hora pautada, y cuando observo bien, la conferencia de prensa ya había dado inicio. Cuando el Diputado Rodrigo Albernáz me ve, se me acerca y me pide disculpas, y me aclara que dicha conferencia de prensa se adelantó por la insistencia de un “colega” de la televisión. Tal fue el despropósito de la situación que detrás de mí llegaron periodistas de otros medios incluso antes de las 20.30, pero perdiéndose el inicio de lo que tenía que haber sido una conversación con todos y no solo con algún apurado, que luego se quedó toda la noche en el club, por lo que aún seguimos sin entender el motivo del apuro del “colega”.

Luego no nos quejemos de la impuntualidad de los que llegan tarde, porque el que comienza antes de la hora pautada practica otra forma de impuntualidad, pero en este caso, afectando el trabajo de todos.

***

LA FRASE. Para terminar, comparto un fragmento de la opinión del ex Fiscal de Corte Jorge Díaz publicada en La Diaria el 6 de febrero, en referencia a la situación generada por la divulgación de audios por parte del periodista capitalino Ignacio Álvarez y el posterior hostigamiento de la Fiscal y Jueza de la causa.

“El artículo 1 de la Ley 16.099 establece que los periodistas tendrán derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación. El principio 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión establece que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos profesionales y personales. Es una reserva establecida en beneficio de la libertad de expresión y de una sociedad democrática, y no del periodista. Tanto, que el periodista no puede renunciar a la reserva, sólo la fuente lo puede relevar [de la obligación de reservar sus fuentes]. Y, en mi opinión, ningún juez puede relevarlo.”.

Hasta la semana que viene…