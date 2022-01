APUNTES EN BORRADOR XIV

RETOMANDO. Luego de transitar una interesante como novedosa experiencia escribiendo una breve historia ficticia pero basada en lo que estamos viviendo, me llevó a escribir treinta y tres episodios que se traduce en treinta y tres semanas en donde algunos de ustedes, queridos lectores, llegaron incluso a comentármela, algo que me dejó perplejo y agradecido a la vez, porque fue recién ahí que terminé tomando conciencia que no estaba escribiendo solo para mí sino también para ustedes.

Debo también reconocer algunas falencias. La primera y más evidente, está claro que escribir tantos episodios-capítulos podía generar una visión incompleta si no se leía cada semana, pero además, seguramente de un lunes para otro y con tantas cosas que nos pasan en el día a día, cuando llegaba el siguiente lunes ya ni nos acordábamos lo que había pasado la semana anterior.

Por otro lado, el espacio limitado para escribir no daba la oportunidad de profundizar algunos aspectos. Es verdad, quedaron algunos cabos sueltos, algunos hilos que no se continuaron para ver a dónde podía llevarnos. En eso, estaré en deuda, salvo que lo escrito termine siendo la columna vertebral de una historia a continuar en otro tiempo y lugar. Quizás.

De todas maneras, en lo personal, fue toda una experiencia que más allá de todas las cosas que he escrito y que conservo guardado en mi computadora, recién me haya animado a escribir públicamente una historia que se fue desarrollando cada domingo, cuando me sentaba a última hora frente al teclado para ver cómo continuaría algo que se fue escribiendo en tiempo real, enterándome junto a ustedes como avanzaba la historia. Como experiencia estuvo bueno, veremos más adelante si en algún momento retomamos.

***

OLAS. Las olas no solo se ven en la playa, también la hemos sentido junto al calor que han traído, o a través del nivel de contagios de COVID que ha habido en todo el país.

Lo del COVID era previsible. Por otro lado, no recuerdo haber vivido un verano tan intenso como éste. En nuestro país se han roto unos cuantos récords de temperatura, de consumo de electricidad y de agua. ¿Será una señal que algo está cambiando en nuestro planeta? Ahora que están de moda nuevamente las películas de cine catástrofe, quien les dice.

***

LA FRASE. Para terminar, por hoy, deseo compartir un breve fragmento de la columna de opinión del periodista Gabriel Pereyra publicada este jueves en Búsqueda.

“La bendita objetividad. Por años, en las redacciones o en las escuelas de periodismo, hemos perdido tiempo en hablar de la objetividad, que es como hablar del sexo de los ángeles. Y la audiencia, ignorante de qué significa eso, le exige a los periodistas algo que estos no pueden darle, incluso aunque crean que sí. Hemos destinado (la) vida a analizar la inexistente objetividad en vez de ver cómo configuramos en nuestro trabajo una cierta imparcialidad subjetiva. La imparcialidad es opcional, la subjetividad, inevitable”.

Hasta la semana que viene…

POR: LEONARDO SILVA