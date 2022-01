APUNTES EN BORRADOR XIV

CONTINUACIÓN… seguimos delineando estos primeros apuntes que no son más que un borrador de una historia que venimos escribiendo cada lunes desde esta columna y que de a poco está llegando a su final.

***

TREINTA Y DOS. (Así terminábamos la otra semana).

– Usted no puede publicar bajo ningún concepto que fue el gobierno el que fabricó la cepa C del COVID-33 y que por accidente se nos escapó, aunque logramos contenerla a tiempo. Esa noticia haría que la gente dejara de creer en lo único que hoy cree. Sería catastrófico! Apelo a su integridad ciudadana. Ya no está en edad de hacer lo que hizo cuando era joven. Todos fuimos jóvenes y buscábamos la verdad y revelarnos ante la autoridad. Esto es demasiado grave. Desista, se lo pido por favor. No me haga hablar con sus superiores para alertarlos de lo que pretende hacer.

Báez lo escuchó sin interrumpirlo. Ezquerra entonces vio que el periodista miró a un rincón a su espalda, giró y entonces lo vio…

***

Allí estaba silenciosa, una de las cámaras de seguridad del diario enfocando la escena, registrándolo todo. Ezquerra volteó y miró encolerizado al periodista.

– Nunca imaginé que llegaría tan bajo Báez –se levantó y se marchó de la oficina. Báez tenía claro lo que pasaría a continuación. No se equivocó. Una hora después del encuentro con el Director de Salud, el periodista fue llamado por la dirección del periódico. En esa reunión estaba presente el abogado del diario, silencioso, escuchando y midiendo las posibles implicancias que podrían afectar al diario.

– ¿Tienes las pruebas de todo lo que afirmas Jorge? –preguntó el director.

– Tengo mucho más que cuando resolví las extrañas causas de la muerte del intendente hace unos años. Tengo la historia completa. Ha habido no menos de veinte muertes por responsabilidad de las autoridades que si la Justicia escarba un poco, fácilmente podría convertirse en homicidio ultraintencional y ser el gobierno el responsable de ese delito.

– ¿Pero has medido las posibles repercusiones de la denuncia que hagas? El argumento de Ezquerra es contundente, podríamos terminar siendo los responsables de la pérdida de la credibilidad de las instituciones públicas sanitarias, y de ahí al caos hay un paso.

– ¿Eso es lo que le preocupa?

– Eso es lo que debería preocuparnos a todos, ¿o no?

– ¿Y las muertes de tantas personas?

– Daños colaterales de un buen propósito, pongámosle. Tomemos en cuenta que el objetivo era encontrar una cura al COVID.

– ¿Así que la decisión está tomada, el diario no publicará la historia? ¿Los asesinos quedarán impunes y nuestra sociedad quedará sin saber la verdad de algo que ocurrió y que podría volver a ocurrir en cualquier momento?

(Hasta la semana que viene, con el final de esta historia)