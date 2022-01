APUNTES EN BORRADOR XIV

CONTINUACIÓN… seguimos delineando estos primeros apuntes que no son más que un borrador de una historia que venimos escribiendo cada lunes desde esta columna y que de a poco está llegando a su final.

***

TREINTA Y UNO. (Así terminábamos la otra semana).

– No estoy aquí para escuchar sermones de alguien como usted, Báez.

– Sin embargo, aquí está, y tendrá que escucharme por última vez antes de publicar la noticia. Le estoy dando la posibilidad de aclarar el tema y escuchar su punto de vista.

– Usted nunca publicará nada sobre esto, y le voy a explicar por qué…

***

Unos minutos en el futuro…

Ezquerra cambió su postura, secó su transpiración con un pañuelo, respiró hondo y miró a Báez a los ojos, dirigiéndose a él con un tono paternalista.

– Nos conocemos hace tiempo, reconozco la valía que tiene como periodista, sé que es un buen investigador y que ha logrado publicar noticias realmente impactantes para nuestra sociedad, incluso adelantándose a la policía para resolver el caso de la misteriosa muerte del Intendente hace unos años. Sin usted, la policía nunca habría resuelto ese misterio, y no le quepa la menor duda que en esto en lo que anda tiene la seriedad que sus otros trabajos, pero en esta investigación en particular hay un gran pero…

Báez vio por dónde venía Ezquerra, comprendió que le iba a dar la charla.

– Si hay algo que nos ha mantenido unidos como sociedad, como país, en un mundo tan fragmentado, donde pasan los años y las redes sociales han ayudado a profundizar esa grieta que solo trae inestabilidad institucional, si hay algo que nos ha mantenido en una sola pieza ha sido la actitud que los distintos gobiernos han venido mostrando al país desde aquel lejano 13 de marzo de 2020, en un momento de locura y desesperación que llegamos a vivir.

¿Se acuerda de aquellos tiempos Báez? ¿Se acuerda qué pasó cuando se anunció que al país había ingresado el coronavirus? ¿O se olvidó de aquella estampida humana que hubo a los supermercados yendo a comprar lo que viera a su paso como en esas películas apocalípticas? Esa primera semana parecía que se terminaba el mundo.

Sin embargo, la entereza que aquel gobierno y los que lo siguieron permitió a la gente creer y aceptar los consejos sanitarios que se daban. Las cuestiones políticas seguían su camino, las divisiones, los discursos contra decisiones del gobierno, pero la clase política terminó con un mismo discurso detrás de los gobiernos de turno en materia sanitaria. La gente creyó y cree que oficialismo y oposición podrán mentirnos en la cara en todos los temas, menos en el sanitario. Si usted publica su nota en el diario, generará una corriente adversa a esa estabilidad, generará la duda contra lo único que nos mantiene hoy unidos como país, las consecuencias pueden llegar a ser, y no es ninguna exageración, en algo apocalíptico a nivel institucional.

Usted no puede publicar bajo ningún concepto que fue el gobierno el que fabricó la cepa C del COVID-33 y que por accidente se nos escapó, aunque logramos contenerla a tiempo. Esa noticia haría que la gente dejara de creer en lo único que hoy cree. Sería catastrófico! Apelo a su integridad ciudadana. Ya no está en edad de hacer lo que hizo cuando era joven. Todos fuimos jóvenes y buscábamos la verdad y revelarnos ante la autoridad. Esto es demasiado grave. Desista, se lo pido por favor. No me haga hablar con sus superiores para alertarlos de lo que pretende hacer.

Báez lo escuchó sin interrumpirlo. Ezquerra entonces vio que el periodista miró a un rincón a su espalda, giró y entonces lo vio…

(Hasta la semana que viene…)