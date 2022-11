Apuntes en borrador XIV

MUNDIALISMO. A menos de una semana no caí en la idea que estaba por comenzar el mundial de fútbol en Qatar, que tanto nos hizo sufrir en las eliminatorias y cambiar de caballo en medio de un arroyo embravecido, parafraseando a un viejo presidente que tuvo que cambiar de varios caballos en el mismo arroyo revuelto en el que él mismo decidió ingresar cuando todos le advirtieron lo que podría pasar y no hizo caso.

En este caso, el cambio de caballo fue efectivo, pero otra cosa será el mundial.

De todas maneras, como decía, no había caído que estábamos a menos de una semana del torneo, claro, acostumbrado a que sea en los meses de junio y julio y no a fin de año.

Qatar, país que mientras los corresponsales que concurren a ese lejano país lo pintan como una especie de paraíso en medio del desierto con temperaturas inimaginables por estos lares, sin embargo organizaciones relacionados con los derechos humanos denuncian estados de semi esclavitud entre sus habitantes, donde los ricos son muy ricos y pocos y los pobres son muy pobres y demasiados, y que quienes trabajan como obreros en la puesta a punta de los estadios donde se jugará el mundial, la FIFA los tiene a sueldos de hambre.

De esta oda mundialista me desayuné ayer, cuando concurrí a un supermercado céntrico y cuando fui a dejar un envase retornable, me pidieron que sacara la tapita de la botella porque las mismas participaban de un concurso por el mundial, y que todos llevaban los envases sin tapita y yo debía hacer lo mismo.

Contra mi voluntad, porque sinceramente no me interesa participar en esas campañas engañosas de consumo mundialista de la marca favorita de Papá Noel, caí en la cuenta de que no se respira, al menos no veo, un espíritu mundialista. Tampoco tengo conocimiento del fixture ni de fechas ni horarios de los partidos.

Tengo claro que será en horas distintas a lo usual y que eso, seguramente, cuando el árbitro haga sonar su silbato y comience el juego, me pondrá en caja.

EXCEPCIÓN. Seguramente el distraído sea solamente yo y el resto de los mortales estén enchufados en este tiempo mundialista. No me da pena decirlo, no tengo demasiadas expectativas, pero seguro estaré prendido a la televisión cuando juegue Uruguay.

Y por lo que he podido saber, no seré el único. Para algunos el mundo se detendrá, al menos por noventa minutos, y para los demás, quizás se detenga el resto del día.

Es lo que pasó recientemente con un abogado cuyo petitorio al juez se hizo viral en el ambiente judicial ante un pedido… más que un pedido una súplica que paso a compartir.

“DIGO: 1.- En autos se ha fijado fecha de audiencia para el 28.11.22 a la hora 14.30. 2.- Dicho día, a la hora 16 se disputará el partido Uruguay-Portugal por la segunda fecha de la serie mundial de Qatar 2022. 3.- Seguramente la Sede al momento de fijar la audiencia no haya tenido presente este dato, razón por la cual, comparecemos a solicitar se modifique la fecha de la audiencia señalada en autos, notificando a los testigos citados para la misma y a la defensora de oficio. Sírvase el Sr. Juez proveer de conformidad”.

Solo espero que el juicio en cuestión no sea el de Astesiano y compañía, o contra algún periodista por revelar secretos de Estado (sic).

Hasta la semana que viene…