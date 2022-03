APUNTES EN BORRADOR XIV

DESGASTE

La cobertura que los medios masivos de comunicación han venido haciendo de la invasión rusa a Ucrania tiene varias aristas, pero aquí en el Río de la Plata comienza a verse cierto desgaste en la agenda informativa donde se está retornando lentamente a otro tipo de noticias que acapara la atención a los informativistas rioplatenses, de lo que obviamente, no merece la menor consideración.

Por otro lado, está claro que la vida sigue, y es así que algunos canales de televisión abierta de Montevideo (ya no solo los del interior) se dieron cuenta que nuestro país se encuentra a menos de dos semanas de un referéndum por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración vigente desde el 9 de julio de 2020 y que, para mejor, hablar del tema contraponiendo puntos de vistas (el nunca bien ponderado debate), rinde en audiencia. De eso se dieron cuenta tras ver los números que dejó el debate entre los Senadores Oscar Andrade y Guido Manini Ríos.

Ahora hay debates en todos los programas, entre aquellos que antes lo hacían para otro tipo de temas y los que lo hacen ahora como novedad. La gente agradecida por el cambio de criterio de los medios masivos de comunicación que decidieron abrir el cerco informativo y ayudar a la gente a conocer de qué se trata todo esto.

RESPONSABILIDAD

El cambio climático ya dejó de ser una «sensación térmica» o parte de alguna teoría de la conspiración donde se proclamaban a los cuatro vientos teorías apocalípticas del fin de mundo.

Y si bien este fin de semana las lluvias y tormentas nos dieron un respiro, está claro que Uruguay (y la región) cambió, de tener un histórico clima templado pasamos hace unos años a tener un clima subtropical, a pocos escalones del tropical. Es decir, la temperatura de las aguas oceánicas y del planeta en general sigue en ascenso, y eso está provocando grandes cambios en el ecosistema planetario, así como episodios climáticos que no conocíamos por estas tierras y que cada vez son más comunes.

Surgen de golpe lluvias intensas por poco período de tiempo, que en algunos casos logran pronosticarse, donde en pocas horas llueve lo que antes llovía en un mes, lo que obviamente termina provocando problemas a la gente, donde los arroyos se desbordan y el agua entra en sus domicilios.

Más allá de la rápida respuesta que se pueda dar desde el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), esa respuesta será siempre luego que ocurra el hecho (enchorrada, inundación en la casa, desborde de arroyos que cortan el paso a peatones, etc.). Pero la prevención de estas situaciones que se vienen sucediendo, como las ocurridas semanas anteriores, no debe ser un tema solo para el CECOED local, acá todos como verdaderos ciudadanos de esta sociedad salteña debemos ocuparnos también de la limpieza de nuestros arroyos, porque lo que allí se arroja, termina obstaculizando el libre paso del agua de lluvia, lo que provoca justamente los desbordes que luego se sufren. En esos arroyos que se integran a nuestra ciudad como verdaderas arterias, se ha llegado a ver colchones, televisores, pedazos de computadores, lavarropas, por mencionar algunas cosas, y de eso tenemos que hacernos responsables todos no usando los arroyos como depósitos o vertederos para que otros se hagan cargo y sufran las consecuencias.

Hasta la semana que viene…

Por: Leonardo Silva