Apuntes en borrador XIV

UCRANIA. Toda mi solidaridad con el pueblo ucraniano. Son las primeras palabras que surgen luego de ver las noticias que nos han inundado por todos los medios de comunicación ante la invasión militar de Rusia. Hay muchos aspectos que nos retrotraen a los comienzos de la Segunda Guerra Mundial cuando el propio Primer Ministro Británico Arthur Neville Chamberlain abogó por el buen samaritano Adolfo Hitler, hasta que el alemán invadió Polonia en setiembre de 1939.

Alguien me dijo, “ya tuvimos un Chamberlain” en esto de Ucrania y Rusia, esperemos ahora a ver cómo reacciona el resto del mundo. Capítulo aparte el papelón de nuestro gobierno en la declaración de la OEA contra Rusia. Del ridículo no se vuelve.

WINSTON. Por raro que parezca, alguien podrá decir que pienso en Churchill en este momento. Sin embargo, prefiero recordar la letra de la canción escrita por John Winston Lennon, que hoy más que nunca deberíamos adoptar como un himno de la Humanidad.

Hasta la semana que viene…

Por: Leonardo Silva