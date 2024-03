APUNTES EN BORRADOR

Edición Año XVI N° 852, lunes 11 de marzo de 2024

EXISTENCIALIDAD. Ya desde el año pasado están llegando a Salto precandidatos presidenciales de todos los colores, y esta semana no será la excepción. Bienvenidos sean todos y todas, para decirlo de manera que sea políticamente correcto e incluir a las mujeres que se postulan a la primera magistratura del país.

Y ya que estamos, y sin el afán de marcar la cancha pero sí de dar una opinión que tratará de no sesgar las pretensiones de ningún precandidato, luego de 194 años de existencia de nuestro país, me gustaría ver qué pasa en Uruguay siendo conducido por una mujer, y por lo visto, solo desde el Frente Amplio, los partidos Nacional y Colorado hay mujeres que se postulan a tan alto honor.

Nada, solo para meter algo de polémica dejo la pregunta planteada, ¿Uruguay está preparado como país para ser conducido por una mujer? En lo personal, pienso que sí.

De todas formas, y repito, sin la intención de flechar la cancha para ningún lado, es algo que me gustaría ver algún día, pero ¿por qué no ahora? Más allá de mi opinión, serán las urnas y solo las urnas las que resuelvan esa disyuntiva. De todas formas, no deja de ser algo revolucionario el solo pensar las posibilidades, particularmente en este mes tan especial.

***

CUIDEMOS nuestra democracia, sigamos cuidándola entre todos. “No todo vale”, dijo un precandidato presidencial ayer en un acto tras ser denunciado por una mediática persona dejando todo en el terreno del “me dijeron” y dejando que los rumores sigan su curso.

Apostemos a la transparencia de nuestros actos, la de todos, pero sobre todo quienes pretenden conducir los destinos del país. En eso estamos de acuerdo, pero de ahí a admitir cualquier cosa, si se lo deja pasar, estaremos permitiendo que comience una campaña electoral en el mismo fango de la inmundicia. Si se quiere hacer algo realmente en serio, si hay algo para denunciar, algún delito o presunción de algún acto indecoroso que pueda ser penado por la ley, la sede judicial es por dónde se deben tramitar las denuncias.

Hoy esta penosa situación le toca a una persona en particular, pero deja abierta una puerta enorme para que siga el resto de precandidatos siendo víctimas de potenciales denuncias mediáticas sin comprobar, pero que hacen mucho más daño que una sentencia judicial.

***

AÑO NUEVO. En la última semana del mes tendremos la Semana de Turismo, donde suele decirse que con la llegada del último ciclista de la Vuelta comienza el año. Por raro que suene, uno acostumbrado a que esta semana se dé en el mes de abril, en esta oportunidad estaremos comenzando el año no el 1° de enero, como todos suelen creer, sino el lunes 1° de abril, es decir, 92 días después. Lo que se dice, toda una innovación.

No es algo para desatender si partimos de la base que los chinos con toda su cultura milenaria, cambian de año en el mes de febrero, para poner un ejemplo. De todas maneras, desde que cayó la estacionalidad climática, ya no todo es lo que parece.

Hasta la semana que viene…