Apuntes en borrador

CONTINUACIÓN… seguimos delineando estos primeros apuntes que no son más que un borrador de una historia que venimos escribiendo cada lunes desde esta columna.

SIETE. Unos minutos en el futuro…

El periodista había puesto su despertador como cada mañana, a las 7.15, así tendría tiempo para darse una ducha, preparar el mate e ir a trabajar al diario. Dejaba siempre su teléfono en la mesa de luz para usarlo como despertador y por lo general lo dejaba desconectado de internet, pero ese día se había olvidado de desconectarlo. Por eso lo despertó a las 6.30 un mensaje recibido a su Telegram, debió ponerse sus lentes para reconocer el mensaje enviado por un médico conocido por quien tenía un gran respeto. El mensaje era un tanto extenso y no dejaba de ser inquietante.

“Espero tu reserva y que no me nombres como tu fuente. Deberías averiguar sobre la aparición en la ciudad de una nueva cepa, mucho más agresiva, variante de la que conocemos que mutó. Hay que parar su propagación, pero temen hacerlo público porque seguro la noticia traerá pánico en la gente. Espero que comprendas lo que me estoy jugando al decírtelo, espero que no me defraudes”.

“Gracias por el dato. Investigaré”, respondió Jorge. Volvió a ver la hora de su celular, vio que aún le quedaban 45 minutos de descanso antes de encarar una larga jornada, dejó el aparato sobre la mesa de luz de nuevo, depositó su cabeza sobre la almohada, pero ya no pudo recuperar el sueño. “Esto me enseñará a no dejar conectado internet”, se lamentó. Se pasó las palmas de sus manos sobre los ojos y saltó de la cama rumbo al baño. Es lo bueno de vivir solo y no tener que dar explicaciones.

Antes de salir al diario envió un mensaje al Director de Salud preguntando si podía reunirse con él en el correr del día. “Estas cosas son delicadas y no se pueden hablar por teléfono”, pensó. Cuando llegó al diario, media hora antes de lo normal, revisó su teléfono, y aún no había ninguna respuesta. Le pareció raro, normalmente el doctor Ezquerra solía responderle casi al instante cada vez que le hacía alguna consulta.

Una hora más tarde y cuando se disponía a disfrutar del primer mate del día, sintió que había recibido un mensaje. Era él. “¿Motivo?”, decía sin más. “Es algo que es mejor hablarlo en persona”, le respondió. “Tengo una mañana complicada, te espero al mediodía, puedo recibirte unos minutos”.

Al mediodía estaba allí. Debió esperar unos minutos hasta que lo vio llegar, se saludaron y lo hizo pasar a la sala de juntas de la Dirección.

Te escucho.

Eso mismo iba a decir yo. Sé que está pasando algo, ¿puedes decirme de qué se trata?

No entiendo. Hasta donde sé, no hay novedades, todo sigue igual.

Después de unos minutos más de charla informal se saludaron y quedaron tan amigos como siempre. El periodista sabía que mentía, lo conocía bastante bien. Sin decirlo, el médico había reconocido la existencia de una nueva cepa mucho más peligrosa y de la que nadie conocía. A partir de ese momento, sabía perfectamente lo que tenía que hacer.

(Hasta la semana que viene…)

Por: Leonardo Silva