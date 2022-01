Apuestan por el «Rony-Gladia»

Después del manto de incertidumbre y el manejo de una opción restante.

En un determinado momento, Rony Costa tenía algo más que una señal: la de no continuación. Incluso, con dos o tres palabras intercambiadas con EL PUEBLO, bastaba para tener en claro que la Comisión Directiva iría a optar por otra opción de mando para este 2022.

El martes era el día señalado para que la dirigencia le transmitiera la decisión a Rony: seguir o no seguir. Pero todo pareció adelantarse en Gladiador en materia de decisiones, a tal punto que el lunes sobre las 23 horas, la información «desde adentro» fue esa y no otra: la de no continuidad. Ya el miércoles, un nombre surcó el Barrio Artigas: el de ROBERTO MEZZA.

No faltaron quienes veían en él, una alternativa real, «porque conoce a Gladiador, tiene una determinada inclinación afectiva por el club, porque no le faltan amigos que compartieron la misma causa».Pero además, Mezza dejó la huella como goleador en la temporada 2000. Ese año Gladiador peleó el campeonato y de última, la derrota ante Salto Uruguay por 3 a 1. Fue la última vez un decano campeón, en este caso con la dirección técnica del «Pato» Avellanal. Aquel Roberto de la persistencia ofensiva y el gol. Un año después Gladiador alcanzaría por primera vez la condición de Campeón Salteño, con Ernesto «Pichu» Vargas en la Dirección Técnica.

UN GIRO DE TUERCA REAL

Queda en claro: el nombre del exjugador y ahora Director Técnico, FUE manejado. pero en definitiva (es lo que hay que suponer), razones no faltaron en la directiva para que se planteara un giro de tuerca sobre Rony Costa, quien había planteado una serie de condiciones (no exigencias), para que el equipo pudiese alcanzar en el año deportivo que se inicia en agosto, un protagonismo mejorado aún, con respecto al pasado. Más allá de limitantes ofensivas, Rony Guzmán Costa fue realimentando razones para que Gladiador no se bajara nunca de los primeros escalones de la tabla.El DT apuesta a que la directiva «se mueva por delanteros» y sabe que al estratega no le faltan argumentos para defender esa necesidad. Los encuentros con Rony se prolongarán en lo inmediato, ahora sobre la base de esta prolongación en la tutela del equipo, después de ese manto de incertidumbre que no hizo menos que ganar la escena.