Aprobaron 14 árbitros; ahora la suma es de 35

Un total de 14 árbitros fueron aprobados ayer a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. La nómina incluye a Guillermo Araújo, Rodrigo Busca, Marcos Caballero,José Antonio Carballo, Williams Castaño, Johan Ghelfi, Javier Godoy, Jonathan Guglielmone, César Loetti, Rolando López, Ignacio Sañudo, Juan Suárez, Mario Rodríguez y Pablo Sena. Estos dos últimos provienen de la Liga de las Colonias Agrarias.Ahora la suma total de árbitros en la Liga Salteña de Fútbol alcanza a 35.

Metal whistle, soccer ball, yellow and red card 3D render illustration isolated on white background