«Aprender del pasado; sino miramos el futuro quedamos de manos vacías»

Audios y mensajes que obran en poder de cronistas de EL PUEBLO, y que se convierten en guías o síntesis para entender «lo que está pasando en La Liga, con un Balance que nos removió a todos»En lo esencial se entiende que «terminar con denuncias en la Justicia Penal, es abrir una chance indefinida o de muchos años que podrían venir, hasta que surja una resolución. Y las apelaciones que no podrían faltar. Eso, a partir de una situación de hecho: todos quienes serán citados a la hora de declarar».Para que el lector capte: en el tiempo actual de la Liga Salteña se pretende

AVANZAR Y CREAR CONDICIONES DE FUTURO y no terminar las veces que sea necesario, en un Juzgado, tal como ocurrió en otras ocasiones.Quienes fueron consultados por EL PUEBLO, coincidieron en que «aquello que pasó no tiene vuelta. Ya está. Frente a tanta confusión en algunos casos, nos vamos a ir metiendo todos en un terreno tan complicado que no vale la pena».Sin embargo se deja en claro: «aprender del pasado y acentuar los controles; sino miramos el futuro quedamos de manos vacías. En la Liga no faltan objetivos en carpeta y otros en ejecución, por lo tanto que aquello que pasó no nos quite espacios para la suma inmediata»Cabe señalar que desde algunos clubes (el número sería mínimo), el fin es que «todo pase a la Justicia Penal y que caiga quien caiga». Pero no parece ser la postura dominante.